Мікроавтобус з України потрапив у ДТП під Псковом: восьмеро загиблих
Аварія сталася на трасі Санкт-Петербург - Невель
У ДТП під Псковом з мікроавтобусом і великою вантажівкою загинуло восьмеро українців.
Про це повідомляє Telegram-канал Mash.
Всі загиблі українці, в тому числі водій мікроавтобуса, їхали додому з Санкт-Петербурга.
Відзначається, що ще двоє людей постраждали.
За попередньою інформацією, водій мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter з українськими номерами почав обгін, не розрахував дистанцію і зіткнувся з фурою Volvo.
Аварія сталася в 00:29 на 475 кілометрі автодороги федерального значення Р-23 в районі села Рудо Пустошкінского району.
Водій фури - громадянин Білорусії доставлений в лікарню. Ще один потерпілий - єдиний пасажир мікроавтобуса, що вижив, громадянин України Михайло Зеленчук. Обидва вони госпіталізовані в поліклініку Великих Лук в стані середньої тяжкості.