  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Мікроавтобус з України потрапив у ДТП під Псковом: восьмеро загиблих

    • Розсилка
    Мікроавтобус з України потрапив у ДТП під Псковом - Мікроавтобус з України потрапив у ДТП під Псковом: восьмеро загиблих
    Мікроавтобус з України потрапив у ДТП під Псковом
    Фото: Telegram-канал Mash

    Аварія сталася на трасі Санкт-Петербург - Невель

    У ДТП під Псковом з мікроавтобусом і великою вантажівкою загинуло восьмеро українців.

    Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

    Всі загиблі українці, в тому числі водій мікроавтобуса, їхали додому з Санкт-Петербурга.

    Відзначається, що ще двоє людей постраждали.

    За попередньою інформацією, водій мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter з українськими номерами почав обгін, не розрахував дистанцію і зіткнувся з фурою Volvo.

    Аварія сталася в 00:29 на 475 кілометрі автодороги федерального значення Р-23 в районі села Рудо Пустошкінского району.

    Водій фури - громадянин Білорусії доставлений в лікарню. Ще один потерпілий - єдиний пасажир мікроавтобуса, що вижив, громадянин України Михайло Зеленчук. Обидва вони госпіталізовані в поліклініку Великих Лук в стані середньої тяжкості.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Мікроавтобус з України потрапив у ДТП під Псковом: восьмеро загиблих
    Мікроавтобус з України потрапив у ДТП під Псковом: восьмеро загиблих
    Фото: Telegram-канал Mash

    Як повідомила глава району Світлана Василькова, всі загиблі, ймовірно, громадяни України. За її словами, мікроавтобус з українськими номерами і зареєстрований в Україні.
     
    «Імовірно, загиблі - громадяни України, автобус рухався в бік Києва. На місці працює слідча група», - зазначила співрозмовниця агентства.
     
    У комітеті з охорони здоров'я Псковської області повідомили про двох госпіталізованих - громадян Білорусі й України. Вони перебувають у стані середньої тяжкості.
    Росія ДТП водій українці аварія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ