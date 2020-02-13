Мікроавтобус з України потрапив у ДТП під Псковом: восьмеро загиблих



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Мікроавтобус з України потрапив у ДТП під Псковом Фото: Telegram-канал Mash

Аварія сталася на трасі Санкт-Петербург - Невель

У ДТП під Псковом з мікроавтобусом і великою вантажівкою загинуло восьмеро українців.

Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

Всі загиблі українці, в тому числі водій мікроавтобуса, їхали додому з Санкт-Петербурга.

Відзначається, що ще двоє людей постраждали.

За попередньою інформацією, водій мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter з українськими номерами почав обгін, не розрахував дистанцію і зіткнувся з фурою Volvo.

Аварія сталася в 00:29 на 475 кілометрі автодороги федерального значення Р-23 в районі села Рудо Пустошкінского району.

Водій фури - громадянин Білорусії доставлений в лікарню. Ще один потерпілий - єдиний пасажир мікроавтобуса, що вижив, громадянин України Михайло Зеленчук. Обидва вони госпіталізовані в поліклініку Великих Лук в стані середньої тяжкості.

Як повідомила глава району Світлана Василькова, всі загиблі, ймовірно, громадяни України. За її словами, мікроавтобус з українськими номерами і зареєстрований в Україні.

«Імовірно, загиблі - громадяни України, автобус рухався в бік Києва. На місці працює слідча група», - зазначила співрозмовниця агентства.

У комітеті з охорони здоров'я Псковської області повідомили про двох госпіталізованих - громадян Білорусі й України. Вони перебувають у стані середньої тяжкості.