Під Києвом сталася смертельна ДТП: автівки зіткнулися лоб в лоб (відео)



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На місці працює патрульна поліція Фото: скріншот відео

Через ДТП одна смуга траси Київ-Ковель перекрита

У середу, 12 лютого, вранці сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода на трасі Київ-Ковель.

У смт Клавдієво лоб в лоб зіткнулися два автомобілі. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

В результаті ДТП загинула одна людина.

На місці працює патрульна поліція. Одна смуга перекрита, працює регулювальник.

Подробиці аварії встановлюються.

Як повідомлялося, 11 лютого ввечері на проспекті Перемоги, 22 в Києві сталася ДТП з перекиданням. Зіткнулися автомобілі BMW X1 і Audi A3, а також пошкодження отримали ще дві машини: Mercedes Vito і BMW 3-series GT.