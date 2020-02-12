Під Києвом сталася смертельна ДТП: автівки зіткнулися лоб в лоб (відео)
На місці працює патрульна поліція
Фото: скріншот відео
Через ДТП одна смуга траси Київ-Ковель перекрита
У середу, 12 лютого, вранці сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода на трасі Київ-Ковель.
У смт Клавдієво лоб в лоб зіткнулися два автомобілі. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.
В результаті ДТП загинула одна людина.
На місці працює патрульна поліція. Одна смуга перекрита, працює регулювальник.
Подробиці аварії встановлюються.
Як повідомлялося, 11 лютого ввечері на проспекті Перемоги, 22 в Києві сталася ДТП з перекиданням. Зіткнулися автомобілі BMW X1 і Audi A3, а також пошкодження отримали ще дві машини: Mercedes Vito і BMW 3-series GT.