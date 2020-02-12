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    Під Києвом сталася смертельна ДТП: автівки зіткнулися лоб в лоб (відео)

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    На місці працює патрульна поліція - Під Києвом сталася смертельна ДТП: автівки зіткнулися лоб в лоб (відео)
    На місці працює патрульна поліція
    Фото: скріншот відео

    Через ДТП одна смуга траси Київ-Ковель перекрита

    У середу, 12 лютого, вранці сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода на трасі Київ-Ковель.

    У смт Клавдієво лоб в лоб зіткнулися два автомобілі. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

    В результаті ДТП загинула одна людина.

    На місці працює патрульна поліція. Одна смуга перекрита, працює регулювальник.

    Подробиці аварії встановлюються.

    Як повідомлялося, 11 лютого ввечері на проспекті Перемоги, 22 в Києві сталася ДТП з перекиданням. Зіткнулися автомобілі BMW X1 і Audi A3, а також пошкодження отримали ще дві машини: Mercedes Vito і BMW 3-series GT.

    Національна поліція України ДТП смерть Київщина автомобіль
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