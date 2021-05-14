На одному з найбільших ринків Києва виявлено нелегальних мігрантів (фото)

Сімом іноземцям доведеться заплатити штрафи

Сьогодні, 14 травня, на одному з найбільших ринків столиці було виявлено іноземців, які перебувають на території України з порушенням міграційного законодавства. Про це повідомляє пресслужба МВС України.

Неврегульованими мігрантами виявилися громадяни Азербайджану та Узбекистану. Сімох із них притягнено до адміністративної відповідальності за ст. 203 КУпАП «Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України», їм доведеться сплатити штрафи.

Зазначається, що організація роботи по запобіганню нелегальній міграції залишається одним із пріоритетних напрямків діяльності Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби в Києві та Київській області. Тому працівники міграційної служби регулярно відпрацьовують ринки, будівельні майданчики та інші місця, де можливе використання незаконної праці мігрантів.

«Закликаємо іноземних громадян та осіб без громадянства дотримуватись правил перебування в Україні», – йдеться в повідомленні МВС.

Нагадаємо, нещодавно в Закарпатській та Луганській областях правоохоронці викрили канали, через які іноземці нелегально потрапляли до України.