Поліцейські заблокували канал переправки нелегалів до країн ЄС (фото, відео)

Зловмисники за грошову винагороду сприяли переправленню нелегалів через кордон України

Оперативники міграційної поліції Закарпатської області спільно з поліцейськими Хустського районного управління викрили групу осіб, які переправляли нелегалів через держкордон України до країн Європейського союзу. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Закарпатської області .

Під час відпрацювання оперативної інформації на минулому тижні правоохоронці затримали жителя Чернівецької області, який транспортував до прикордонної зони вихідців з Індії та Пакистану.

Продовжуючи розслідування у справі, поліцейські з’ясували, що у фігуранта є спільники і вже 26 березня було викрито ще одного з них.

40-річного мешканця Тячівського району правоохоронці розшукали в одному з комплексів відпочинку в селі Шаян, що на Хустщині, де він перебував разом із двома клієнтами з Афганістану. Зараз вже відомо, що чоловік наглядав за нелегалами під час їх перебування на Закарпатті та у подальшому за грошову винагороду мав сприяти їх переправленню через держкордон.

Наразі поліцейські встановили, що переправити вихідців з Індії, Пакистану та Афганістану зловмисники планували одночасно, однак злочин попередили закарпатські правоохоронці.

За вказаними фактами слідчі проводять досудове розслідування за частиною 2 статті 332 Кримінального кодексу України, тобто сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України, шляхом надання засобів та усуненням перешкод, вчиненого щодо кількох осіб.

За скоєне фігурантам загрожує до семи років позбавлення волі.

У справі триває досудове розслідування.