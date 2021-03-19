На Житомирщині підпільна друкарня штампувала документи нелегалам

Роботу підпільної типографії організував мешканець Житомира, якого вже карали за нелегальне перевезення людей через держкордон

За пакет українських документів зловмисники брали з клієнтів по $2 тисячі

У Житомирській області ліквідували підпільну типографію, яка виготовляла фальшиві документи для виїзду в країни Євросоюзу. Серед клієнтів типографії були нелегали з країн, де підвищена терористична загроза. Про це повідомила Служба безпеки України.

Роботу підпільної типографії організував мешканець Житомира, якого вже карали за нелегальне перевезення людей через держкордон. До нелегальної діяльності він долучив ще двох спільників. Типографія виготовляла українські закордонні паспорти, а також:

свідоцтва про народження дитини;

водійські та пенсійні посвідчення;

атестати та дипломи про освіту;

техпаспорти на транспортні засоби.

За пакет таких документів зловмисники брали з клієнтів по 2 тисячі доларів. Клієнтам також пропонувався «супровід» під час оформлення документів у підрозділах Державної міграційної служби.

Організатора типографії затримали під час спроби оформлення для клієнта закордонних документів у одному з місцевих відділень ДМС. Наразі правоохоронці проводять слідчі дії для притягнення до відповідальності інших фігурантів, а також перевіряють причетність до незаконної діяльності співробітників держструктур.

СБУ також провела обшуки у типографії та за місцем проживання зловмисників. Правоохоронці виявили та вилучили обладнання для виготовлення підроблених паспортів, штампи і печатки держустанов, велику кількість фальшивих документів, комп’ютерну техніку з базою клієнтів, бланки та шаблони документів.

У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, задіяних у схемі.