СБУ заблокувала два канали незаконної міграції в Україну

У Закарпатській та Луганській областях правоохоронці викрили канали, через які іноземці нелегально потрапляли до України. Серед мігрантів були вихідці з країн з так званою підвищеною терористичною загрозою. Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

Як повідомляється, у Луганській області викрили угруповання, яке у підпільній майстерні виготовляло підроблені документи для іноземців. До його складу входили кілька громадян України.

«Зловмисники організували протиправний механізм легалізації в нашій державі вихідців з країн Близького Сходу. Для цього вони виготовляли зарубіжним замовникам підроблені документи, які іноземці використовували, зокрема для вступу до українських вишів», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що клієнтів ділки підшукували через особисті зв’язки і на інтернет-форумах. Під час обшуків за адресами проживання організатора угруповання правоохоронці виявили обладнання для виготовлення фальшивих документів, підроблені паспорти, 90 печаток фіктивних структур, банківські картки та готівку.

Наразі триває слідство для притягнення до відповідальності всіх осіб, задіяних у протиправній схемі.

У Закарпатській області СБУ заблокувало канал незаконної міграції іноземців через державний кордон України до Євросоюзу. Протиправну діяльність організував громадянин однієї з країн Південного Кавказу.

Правоохоронці затримали організатора «трафіку» саме на спробі незаконного переправлення трьох нелегалів з країни Центральної Азії. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

Раніше правоохоронці повідомляли, що посадовці держпідприємства нелегально вивезли за кордон технології для ремонту бойових літаків. Наразі слідчі СБУ повідомили про підозру трьом посадовцям держпідприємства за ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо також, що Служба безпеки України викрила у Києві організовану групу вихідців з Сирії, яка займалася незаконними валютними переказами. Транзакції проводилися в обхід банків, в рамках так званої системи «хавала», в тому числі в інтересах міжнародних терористичних угруповань.