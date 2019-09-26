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    На одному зі шляхопроводів у Києві збираються обмежити рух

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    На одному зі шляхопроводів у Києві збираються обмежити рух

    Із вечора 26 вересня до 7 жовтня обмежать рух на шляхопроводі на перетині вул. Бойчука, вул. Саперно-Слобідської і Стратегічного шосе

    На шляхопроводі на перетині вул. Бойчука, вул. Саперно-Слобідської і Стратегічного шосе виконуватимуть протиаварійні роботи. Під час виконання робіт на 10 днів буде обмежено рух на 1,5 смугах (у напрямку Видубичів). Про це повідомили у КК »Київавтодор».

    Так, з 20:00 (26 вересня) до 7:00 (7 жовтня) рух на шляхопроводі на вулиці Бойчука буде тимчасово частково обмежений.

    «Під час виконання протиаварійних робіт буде обмежено рух на 1,5 смугах (у напрямку Видубичів)», - попередили у патрульній поліції, порадивши водіям враховувати цю інформацію при виборі маршруту руху.

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