На одному зі шляхопроводів у Києві збираються обмежити рух
Із вечора 26 вересня до 7 жовтня обмежать рух на шляхопроводі на перетині вул. Бойчука, вул. Саперно-Слобідської і Стратегічного шосе
На шляхопроводі на перетині вул. Бойчука, вул. Саперно-Слобідської і Стратегічного шосе виконуватимуть протиаварійні роботи. Під час виконання робіт на 10 днів буде обмежено рух на 1,5 смугах (у напрямку Видубичів). Про це повідомили у КК »Київавтодор».
Так, з 20:00 (26 вересня) до 7:00 (7 жовтня) рух на шляхопроводі на вулиці Бойчука буде тимчасово частково обмежений.
«Під час виконання протиаварійних робіт буде обмежено рух на 1,5 смугах (у напрямку Видубичів)», - попередили у патрульній поліції, порадивши водіям враховувати цю інформацію при виборі маршруту руху.