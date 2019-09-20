«Водії, будьте готові!» У Києві цього року розпочнеться ремонт ділянки Столичного шосе



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Фінансування робіт відбуватиметься за рахунок коштів міського бюджету

Роботи розпочнуться вже цього року і триватимуть до 2021-го

У Києві у Голосіївському районі капітально відремонтують ділянку Столичного шосе від мосту через ріку Віта до естакади на перетині шосе з проспектом Науки.

Про це йдеться у відповідному розпорядженні КМДА № 1636 від 17 вересня 2019 року.

Зазначається, що роботи розпочнуться вже цього року і триватимуть до 2021-го.

«З метою створення належних умов організації руху автомобільного транспорту та пішоходів, здійснити у 2019 – 2021 роках капітальний ремонт Столичного шосе на ділянці від мосту через р. Віта до деформаційного шва естакади на перетині Столичного шосе з просп. Науки», – зазначається у тексті документу.

Замовником цих робіт визначено корпорацію «Київавтодор». Їй доручено отримати вихідні дані для проектування, визначити генеральні проектну та підрядну будівельну організації, забезпечити у 2019 – 2020 роках розробку проектної документації, проведення її експертизи та затвердження.

Крім того, «Київавтодор» має забезпечити дотримання вимог законодавства щодо порядку виконання будівельних робіт, а також дотримання правил благоустрою міста Києва.

На період виконання робіт комунальна корпорація повинна розробити та погодити з Управлінням патрульної поліції в місті Києві схему організації руху на ремонтованій ділянці.

Фінансування робіт відбуватиметься за рахунок коштів міського бюджету, за цільове та раціональне використання яких також відповідатиме КК «Київавтодор».

На капітально відремонтований об’єкт має бути встановлено гарантійний строк експлуатації не менше 10 років. Він буде прийнятий до комунальної власності територіальної громади міста.

Департамент транспортної інфраструктури КМДА має подати до Департаменту економіки та інвестицій пропозиції аби включити даний проект до Програми економічного і соціального розвитку Києва на 2018 – 2020 р. у частині фінансування у 2020 та 2021 роках.

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