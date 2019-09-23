Пішохідний міст на проспекті Курбаса у Києві закрили на ремонт



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На споруді замінять прогони, збудують нові опори, східці, а для зручності користування – ліфти, весь комплекс робіт мають завершити до кінця травня 2020 року

Розпочато ремонт пішохідного мосту на просп. Леся Курбаса (від вул. Тулузи до вул. Сєркова). Про це повідомили в комунальній корпорації «Київавтодор».

Перший етап робіт планують закінчити до кінця року.

Під час цього етапу шляхопровід буде закрито для пішоходів.

Зокрема, на споруді замінять прогони, збудують нові опори, східці, а для зручності користування – ліфти.

Весь комплекс робіт мають завершити до кінця травня 2020 року.