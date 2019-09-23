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    Пішохідний міст на проспекті Курбаса у Києві закрили на ремонт

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    Пішохідний міст на проспекті Курбаса у Києві закрили на ремонт

    На споруді замінять прогони, збудують нові опори, східці, а для зручності користування – ліфти, весь комплекс робіт мають завершити до кінця травня 2020 року

    Розпочато ремонт пішохідного мосту на просп. Леся Курбаса (від вул. Тулузи до вул. Сєркова). Про це повідомили в комунальній корпорації «Київавтодор».

    Перший етап робіт планують закінчити до кінця року.

    Під час цього етапу шляхопровід буде закрито для пішоходів.

    Зокрема, на споруді замінять прогони, збудують нові опори, східці, а для зручності користування – ліфти.

    Весь комплекс робіт мають завершити до кінця травня 2020 року.

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