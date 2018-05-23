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    На офіс київського метрополітену скоєно напад через зростання тарифів (фото, відео)

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    Активісти розмалювали офіс метрополітену - На офіс київського метрополітену скоєно напад через зростання тарифів (фото, відео)
    Фото: Чорний комітет
    Активісти розмалювали офіс метрополітену

    На фасаді будівлі активісти нанесли фарбою напис «Здирники»

    В ніч на середу, 23 травня, активісти «Чорного комітету» здійснили акцію під офісом адміністрації київського метрополітену, що на проспекті Перемоги, 35.

    На фасаді будівлі активісти нанесли фарбою напис «Здирники», а також зображення перекресленого жетона ціною у 8 грн.

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    На офіс київського метрополітену скоєно напад через зростання тарифів (фото, відео)
    На офіс київського метрополітену скоєно напад через зростання тарифів (фото, відео)
    Фото: Чорний комітет

    Як відомо, із 14 липня 2018 року вартість проїзду у міському транспорті столиці, зокрема, метро зросте і складе 8 гривень за разову поїздку.

    «Чорний комітет» виступає проти цього, вважає це здирництвом та заявляє, що такий крок з боку київської влади спрямований виключно на грабунок населення.

    «За останні роки ніякого покращення послуг транспортного перевезення в Києві не відбувалось, а чиновники затикають дірки в бюджеті виключно за рахунок громадян. Ми обіцяємо продовжувати акції проти зростання тарифів на проїзд в громадському транспорті», - заявили у прес-службі «Чорного комітету».

    Нагадаємо, із 14 липня 2018 року вартість проїзду у міському транспорті столиці зросте. І складатиме від 6,3 гривень – за умови користування проїзним квитком або безконтактною карткою, та 8 гривень – за разову поїздку.

    Київський міський голова Віталій Кличко повідомив, що для пільгових категорій громадян буде збережено безкоштовний проїзд. 

    Мер заявив, що рішення щодо підвищення тарифів на проїзд в громадському транспорті економічно обґрунтоване. 

    17 травня на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва стартувало громадське обговорення проекту розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів і вартості проїзних квитків у міському пасажирському транспорті, який працює у звичайному режимі руху». 

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