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    Столична влада вирішила поцікавитися думкою киян щодо подорожчання проїзду

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    Громадське обговорення триватиме із 17 травня до 3 червня 2018 року

    17 травня на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва стартувало громадське обговорення проекту розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів і вартості проїзних квитків у міському пасажирському транспорті, який працює у звичайному режимі руху». Про це повідомляє Департамент економіки та інвестицій КМДА.

    Триватиме громадське обговорення із 17 травня до 3 червня 2018 року.

    Думку киян вивчатимуть шляхом електронних консультацій на офіційному веб-порталі КМДА. Окрім того, передбачено зустріч із громадськістю, про час і дату якої буде повідомлено додатково.

    Із детальною інформацією щодо перегляду тарифів на перевезення пасажирів і вартості проїзних квитків у міському пасажирському транспорті, який працює у звичайному режимі руху, можна ознайомитися тут.

    Нагадаємо, із 14 липня 2018 року вартість проїзду у міському транспорті столиці зросте. І складатиме від 6,3 гривень – за умови користування проїзним квитком або безконтактною карткою, та 8 гривень – за разову поїздку.

    Кличко повідомляв, що для пільгових категорій громадян буде збережений безкоштовний проїзд. 

    Мер заявив, що рішення щодо підвищення тарифів на проїзд в громадському транспорті економічно обґрунтоване. 

     

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