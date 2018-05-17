Столична влада вирішила поцікавитися думкою киян щодо подорожчання проїзду

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Громадське обговорення триватиме із 17 травня до 3 червня 2018 року

17 травня на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва стартувало громадське обговорення проекту розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів і вартості проїзних квитків у міському пасажирському транспорті, який працює у звичайному режимі руху». Про це повідомляє Департамент економіки та інвестицій КМДА.

Триватиме громадське обговорення із 17 травня до 3 червня 2018 року.

Думку киян вивчатимуть шляхом електронних консультацій на офіційному веб-порталі КМДА. Окрім того, передбачено зустріч із громадськістю, про час і дату якої буде повідомлено додатково.

Із детальною інформацією щодо перегляду тарифів на перевезення пасажирів і вартості проїзних квитків у міському пасажирському транспорті, який працює у звичайному режимі руху, можна ознайомитися тут.

Нагадаємо, із 14 липня 2018 року вартість проїзду у міському транспорті столиці зросте. І складатиме від 6,3 гривень – за умови користування проїзним квитком або безконтактною карткою, та 8 гривень – за разову поїздку.

Кличко повідомляв, що для пільгових категорій громадян буде збережений безкоштовний проїзд.

Мер заявив, що рішення щодо підвищення тарифів на проїзд в громадському транспорті економічно обґрунтоване.