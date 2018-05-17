Кличко обіцяє показати розрахунки, чому підвищено ціни на проїзд

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Мер заявив, що підвищення ціни на проїзд – економічно обґрунтоване

Рішення щодо підвищення тарифів на проїзд в громадському транспорті економічно обґрунтоване. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко на початку засідання Київради.

Мер зауважив, що майбутнє підвищення тарифів на проїзд в міському громадському транспорті непопулярне, але необхідне рішення. «Ми не можемо допустити кризи в транспортній сфері! Ми змушені підняти ціну на проїзд. Адже транспорт в Києві має належно працювати, бути безпечним та комфортним, вчасно ремонтуватися та оновлюватися», - сказав Кличко.

Мер наголосив, що сьогодні собівартість проїзду в столичному громадському транспорті набагато вища, ніж вартість квитка. «Здорожчали енергоресурси, матеріали, у нас не вистачає водіїв через низьку зарплату. Тому, підвищення ціни на проїзд – економічно обґрунтоване. І всі розрахунки будуть оприлюднені, з ними можна буде ознайомитися», - додав Кличко.

Нагадаємо, із 14 липня 2018 року вартість проїзду у міському транспорті столиці зросте. І складатиме від 6,3 гривень – за умови користування проїзним квитком або безконтактною карткою, та 8 гривень – за разову поїздку.

Кличко повідомляв, що для пільгових категорій громадян буде збережений безкоштовний проїзд.