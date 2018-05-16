Кличко про подорожчання проїзду: Ми змушені це зробити

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Мер Києва пояснив, чому дорожчає проїзд у громадському транспорті

Підвищення вартості проїзду в громадському транспорті необхідне для належної роботи, розвитку та оновлення транспортної інфраструктури столиці. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко у коментарі журналістам.

«Ми змушені підняти ціну на проїзд. Адже транспорт у Києві має належно працювати, бути безпечним та комфортним, вчасно ремонтуватися та оновлюватися», – зазначив мер.

За його словами, підвищення вартості проїзду в міському транспорті пов’язане з тим, що нинішня собівартість проїзду набагато вища, ніж вартість квитка. Водночас, додав Кличко, сьогодні є необхідність розвитку та оновлення рухомого складу громадського транспорту в Києві. І на все це потрібні значні кошти.

Крім того, підкреслив мер, нині не вистачає водіїв громадського транспорту, оскільки люди не хочуть іти працювати на низьку заробітну плату і змушені шукати роботу закордоном. Тому, наголосив він, столична влада повинна підвищити зарплату водіям.

Кличко також зазначив, що для пільгових категорій громадян буде збережений безкоштовний проїзд.

Нагадаємо, із 14 липня 2018 року вартість проїзду у міському транспорті столиці зросте. І складатиме від 6,3 гривень – за умови користування проїзним квитком або безконтактною карткою, та 8 гривень – за разову поїздку.