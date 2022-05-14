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    На околиці Києва у вагони-рефрижератори завантажили сотні тіл окупантів (фото)

    Тіла загиблих на Київщині російських військових завантажили у вагони-рефрижератори - На околиці Києва у вагони-рефрижератори завантажили сотні тіл окупантів (фото)
    Тіла загиблих на Київщині російських військових завантажили у вагони-рефрижератори
    фото: Сергій Каразій/Facebook

    Україна готова повернути тіла країні-агресорці

    13 травня на околиці Києва були завантажені сотні тіл окупантів, зібраних на Київщині. Про це повідомив журналіст Reuters Сергій Каразій на своїй сторінці у Facebook.

    «Російські солдати сідають на потяг, щоб їхати додому з Києва», – прокоментував він фото з місця завантаження тіл.

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    На околиці Києва у вагони-рефрижератори завантажили сотні тіл окупантів (фото)
    На околиці Києва у вагони-рефрижератори завантажили сотні тіл окупантів (фото)
    На околиці Києва у вагони-рефрижератори завантажили сотні тіл окупантів (фото)
    На околиці Києва у вагони-рефрижератори завантажили сотні тіл окупантів (фото)
    На околиці Києва у вагони-рефрижератори завантажили сотні тіл окупантів (фото)
    фото: Сергій Каразій/Facebook

    Голова військово-цивільного співробітництва України Володимир Лямзін повідомив, що Україна готова передати Росії тіла загиблих під Києвом та Черніговом окупантів, передає Reuters.

    Лямзін заявив, що тим самим Україна діє відповідно до міжнародного права. Після завершення активної фази війни сторони повинні повернути тіла військових іншої країни. «Ми готові повернути тіла агресору», – зазначив він.

    За його словами, в різних регіонах України стояло кілька рефрижераторних поїздів, де зберігалися тіла російських загарбників. Зокрема, кілька сотень тіл зберігалися і на об'єкті на околиці Києва.

    Теги: росія окупанти Київ війна Україна окупація #stoprussia
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    На околиці Києва у вагони-рефрижератори завантажили сотні тіл окупантів (фото)