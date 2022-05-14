Підполковниця поліції на Харківщині співпрацювала з окупантами

Поліціянтка особисто супроводжувала головну колону військової техніки ворога

У Харківській області заступниці начальника Куп'янського районного відділу поліції оголошено про підозру за фактом державної зради. Жінка-поліцейська добровільно співпрацювала з окупантами. Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

«На вимогу представників ЗС РФ вона організувала і забезпечила безперешкодне переміщення військової техніки та особового складу ЗС РФ по Куп'янську в супроводі службових автомобілів відділення поліції», – йдеться в повідомленні.

Крім того, підполковниця поліції особисто супроводжувала головну колону військової техніки окупантів, яка слідувала містом Куп'янськ.

Досудове розслідування проводять слідчі другого слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Полтаві.

Нагадаємо, також оголошено підозру уродженці Закарпаття, яка виправдовувала агресію Росії.

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