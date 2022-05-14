Підполковниця поліції на Харківщині співпрацювала з окупантами
Поліціянтка особисто супроводжувала головну колону військової техніки ворога
У Харківській області заступниці начальника Куп'янського районного відділу поліції оголошено про підозру за фактом державної зради. Жінка-поліцейська добровільно співпрацювала з окупантами. Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.
«На вимогу представників ЗС РФ вона організувала і забезпечила безперешкодне переміщення військової техніки та особового складу ЗС РФ по Куп'янську в супроводі службових автомобілів відділення поліції», – йдеться в повідомленні.
Крім того, підполковниця поліції особисто супроводжувала головну колону військової техніки окупантів, яка слідувала містом Куп'янськ.
Досудове розслідування проводять слідчі другого слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Полтаві.
Нагадаємо, також оголошено підозру уродженці Закарпаття, яка виправдовувала агресію Росії.