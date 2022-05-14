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    Події в Україні

    Підполковниця поліції на Харківщині співпрацювала з окупантами

    Підозрювана допомагала рашистам - Підполковниця поліції на Харківщині співпрацювала з окупантами
    Підозрювана допомагала рашистам
    фото з відкритих джерел

    Поліціянтка особисто супроводжувала головну колону військової техніки ворога

    У Харківській області заступниці начальника Куп'янського районного відділу поліції оголошено про підозру за фактом державної зради. Жінка-поліцейська добровільно співпрацювала з окупантами. Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

    «На вимогу представників ЗС РФ вона організувала і забезпечила безперешкодне переміщення військової техніки та особового складу ЗС РФ по Куп'янську в супроводі службових автомобілів відділення поліції», – йдеться в повідомленні.

    Крім того, підполковниця поліції особисто супроводжувала головну колону військової техніки окупантів, яка слідувала містом Куп'янськ.

    Досудове розслідування проводять слідчі другого слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Полтаві.

    Нагадаємо, також оголошено підозру уродженці Закарпаття, яка виправдовувала агресію Росії.

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    Теги: росія окупанти війна Харківщина розслідування Україна окупація #stoprussia
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    Підполковниця поліції на Харківщині співпрацювала з окупантами