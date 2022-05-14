У Бородянці постане модульне містечко для людей, які втратили житло

На Київщині нададуть тимчасовий прихисток для тих, хто втратив дім внаслідок обстрілів

У Бородянці найближчими днями мають завершити зведення модульного містечка для жителів міста, які втратили житло внаслідок окупації Київщини. Про тимчасові помешкання повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк.

«Модульне містечко буде складатися з чотирьох комплексів. До кожного з них входять 22 модуля для проживання, а також кухня, душ, туалет та інші необхідні побутові приміщення. Тимчасове містечко буде розташоване на території місцевого стадіону. 16 травня заплановане встановлення всіх чотирьох комплексів», – уточнив він.

Конструкції, із яких складається тимчасове містечко, до Бородянки надійшли як допомога від Польщі.

Нагадаємо, 1 квітня 2022 року ЗСУ вибили російських окупантів з міста.

Також стало відомо, скільки будинків зруйновано під час війни на Київщині.

Раніше в Ірпені з’явилося наметове містечко для тих, чиє житло знищили росіяни.

Як відомо, на Київщині повністю відновлені пасажирські перевезення.

Читайте також: