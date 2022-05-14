Російські війська поцілили ракетою в Кременчуцьку ТЕЦ

Окупанти хочуть, щоб 180 тисяч кременчужан були без тепла взимку

Російські окупанти завдали ракетного удару по Кременчуцькій ТЕЦ. Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін під час спілкування з українською та закордонною пресою в режимі відеозв’язку в Media Center Ukraine, повідомляє Укрінформ.

«Постраждалих немає, але шкоди завдано суттєвої. ТЕЦ тільки почала відновлювальні роботи, але на сьогодні (13 травня. – Ред.) – ще один удар. Російські окупанти, напевне, хочуть, щоб 180 тисяч кременчужан, які підключені до цієї ТЕЦ, були без тепла взимку», – сказав Лунін.

Він зазначив, що загалом по Кременчуку 12 травня було завдано 12 ракетних ударів, більшість ракет влучили у НПЗ, одна – в ТЕЦ. Очільник ОВА підкреслив, що це високоточні ракети, вони цілили саме туди, куди вдарили.

Кременчуцький НПЗ, як повідомлялося, припинив свою роботу ще після ударів, завданих ворогами у квітні, тож знайти якусь логіку в нових ударах неможливо, крім хіба того, що руйнують залишки підприємства.

За словами Луніна, інфраструктура Полтавщини несильно, порівняно з іншими регіонами, постраждала від початку повномасштабного російського вторгнення. Та все ж у Миргороді був атакований аеродром, випадкові ракети вдарили по передмістю Полтави – було зруйновано невелику ферму, також інфраструктурний об'єкт був пошкоджений у Карлівці, постраждали й дороги області.

Однак найголовніше завдання, яке ставить перед собою влада у процесі відновлення інфраструктури області, – це забезпечити кремунчужанам вчасну подачу тепла.

Зазначимо, що рашисти вже кілька разів здійснювали атаку на Кременчуцький НПЗ. Так, 24 квітня вони випустили дев'ять ракет по об'єкту. Тоді одна людина загинула, а ще семеро постраждали.

Нагадаємо, що у ніч на 16 квітня ворог ударив по господарській інфраструктурі в одному з сіл під Полтавою. Унаслідок обстрілу були зруйновані будівлі, одна людина загинула і ще одна отримала поранення.