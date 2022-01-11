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    На околиці Києва виявлено величезне звалище новорічних ялинок (відео)

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    &laquo;Цвинтар&raquo; ялинок на Мінському масиві - На околиці Києва виявлено величезне звалище новорічних ялинок (відео)
    «Цвинтар» ялинок на Мінському масиві
    фото: скріншот із відео

    Продавці новорічних дерев вирішили не обтяжувати себе здачею ялинок у пункти прийому

    Продавці новорічних ялинок влаштували на околиці Києва стихійне звалище непроданих дерев. Про це повідомляє Telegram-канал «Столиця».

    Величезний «цвинтар» ялинок виявлено на Мінському масиві.

    Замість того, що вивезти ялинки в пункти переробки, продавці дерев поскидали їх купами узбіччі дороги.

    Нагадаємо, що майже 200 офіційних ярмарків із продажу живих новорічних дерев працювали у столиці до 31 грудня 2021 року включно.

    Із 4 січня 2022 року в Києві почали працювати 15 пунктів прийому новорічних дерев на базі підприємств комунального об’єднання «Київзеленбуд»: десять пунктів відкриють на територіях виробничих баз районних підприємств по утриманню зелених насаджень і п’ять – на територіях садиб лісництв КП «Дарницьке ЛПГ».

    Принести ялинку на утилізацію можна буде в будні з 07:00 до 21:00 до 31 січня включно.

    Локації та контакти відповідальних осіб можна переглянути на мапі.

    Теги: Київ торгівля звалище ялинка
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    На околиці Києва виявлено величезне звалище новорічних ялинок (відео)