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    У Києві відкриваються ялинкові базари: де і за скільки купити новорічне дерево

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    Хвойні дерева на ярмарках повинні мати електронний чип зі штрих-кодом лісового господарства, де його виростили - У Києві відкриваються ялинкові базари: де і за скільки купити новорічне дерево
    Хвойні дерева на ярмарках повинні мати електронний чип зі штрих-кодом лісового господарства, де його виростили
    фото з відкритих джерел

    Ялинкові ярмарки працюватимуть до 31 грудня

    15 грудня у Києві розпочинають роботу ярмарки з продажу хвойних дерев та новорічних прикрас. Вони працюватимуть до 31 грудня. Про це повідомляє комунальне підприємство «Київблагоустрій».

    Загалом передбачено близько 200 офіційних локацій, де можна придбати новорічні дерева.

    Адресний перелік 187 сезонних ярмарків із продажу ялинок

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    За організацію таких ялинкових ярмарків у місті відповідають:

    • КП «Міський магазин»
    • КП «Житній ринок»
    • КП «Володимирський ринок».

    Відсьогодні інспектори благоустрою будуть перевіряти вулиці столиці ще й на предмет розміщення несанкціонованих точок продажу хвойних дерев. Виявивши такі стихійні ринки, інспекція вноситиме приписи з вимогою негайно демонтувати ярмарок та відновити благоустрій. Тих, хто не дослухається до вимог – чекає демонтаж працівниками КП «Київблагоустрій».

    Раніше повідомлялося, якою орієнтовно буде вартість хвойних дерев на ялинкових ярмарках у Києві.

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    Теги: Київ ярмарок новорічні свята
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    У Києві відкриваються ялинкові базари: де і за скільки купити новорічне дерево