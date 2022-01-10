Невідомі вирубали ялинки у столичному сквері (фото)

Комунальники заявили до поліції про акт вандалізму

Вандали продовжують свою чорну справу і в новому році. Цього разу постраждали ялини у сквері на Повітрофлотському проспекті, 26 в Києві. Невідомі особи зрубали декілька молодих ялинок і покинули їх на місці злочину. Про це повідомляє комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Солом’янського району Києва.

На місце вандалізму комунальники викликали наряд поліції та передали матеріали для подальших оперативно-розшукових дій.

Озеленювачі закликають: «Якщо ви бачите, що хтось руйнує, пошкоджує чи викрадає майно громади, будь-ласка, не стійте осторонь – зупиніть, викликайте поліцію!».

Як повідомлялося, для попередження викрадення хвойних дерев із парків і скверів Києва напередодні Нового року комунальники обробили ялинки та сосни спеціальними засобами – репілентами. На вулиці вони не завдають ніякого шкідливого впливу, але якщо таку ялинку чи сосну занести до приміщення, речовина почне виділяти стійкий неприємний запах.

Також напередодні новорічних свят у Києві та Київській області посилився контроль за охороною лісів.

А мешканець Закарпаття прикрасив ялинки гноєм, щоб їх не крали.



