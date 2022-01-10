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    Невідомі вирубали ялинки у столичному сквері (фото)

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    Вандали зрубали ялинки й покинули на місці - Невідомі вирубали ялинки у столичному сквері (фото)
    Вандали зрубали ялинки й покинули на місці
    фото: КП УЗН Солом'янського району

    Комунальники заявили до поліції про акт вандалізму

    Вандали продовжують свою чорну справу і в новому році. Цього разу постраждали ялини у сквері на Повітрофлотському проспекті, 26 в Києві. Невідомі особи зрубали декілька молодих ялинок і покинули їх на місці злочину. Про це повідомляє комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Солом’янського району Києва.

    На місце вандалізму комунальники викликали наряд поліції та передали матеріали для подальших оперативно-розшукових дій.

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    Невідомі вирубали ялинки у столичному сквері (фото)
    Невідомі вирубали ялинки у столичному сквері (фото)
    Невідомі вирубали ялинки у столичному сквері (фото)
    фото: КП УЗН Солом'янського району

    Озеленювачі закликають: «Якщо ви бачите, що хтось руйнує, пошкоджує чи викрадає майно громади, будь-ласка, не стійте осторонь – зупиніть, викликайте поліцію!».

    Як повідомлялося, для попередження викрадення хвойних дерев із парків і скверів Києва напередодні Нового року комунальники обробили ялинки та сосни спеціальними засобамирепілентами. На вулиці вони не завдають ніякого шкідливого впливу, але якщо таку ялинку чи сосну занести до приміщення, речовина почне виділяти стійкий неприємний запах.

    Також напередодні новорічних свят у Києві та Київській області посилився контроль за охороною лісів.

    А мешканець Закарпаття прикрасив ялинки гноєм, щоб їх не крали.


    Теги: Київ вандалізм ялинка Київзеленбуд
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    Невідомі вирубали ялинки у столичному сквері (фото)