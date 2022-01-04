У Києві відкрилися пункти прийому новорічних ялинок (адреси, графік роботи)

Кияни можуть до 31 січня здати новорічні дерева на утилізацію

Відсьогодні, з 4 січня 2022 року, в Києві починають працювати 15 пунктів прийому новорічних дерев на базі підприємств комунального об’єднання «Київзеленбуд»: десять пунктів відкриють на територіях виробничих баз районних підприємств по утриманню зелених насаджень і п’ять – на територіях садиб лісництв КП «Дарницьке ЛПГ».

Принести ялинку на утилізацію можна буде в будні з 07:00 до 21:00 до 31 січня включно.

Локації та контакти відповідальних осіб можна переглянути на мапі.

Пункти утилізації новорічних дерев створюють для того, щоб рослини, які прикрашають оселі містян у свята, могли принести користь і потім. У пунктах утилізації дерева подрібнюють на щепу, яка використовується для мульчування лунок вічнозелених рослин. Узимку мульча захищає ґрунт від промерзання, а в теплу пору року допомагає зберегти водний баланс та захищає від пересихання і перегріву.

«Викинуті на смітник дерева не принесуть користі, на відміну від тих, які приносять у пункти утилізації. Традиційно очікуємо на дві хвилі, коли українці починають масово виносити ялинки, сосни й смереки з дому: Старий Новий рік та Водохреще», – зазначив генеральний директор КО «Київзеленбуд» Олексій Король.

Здати ялинки можна за адресами:

КП УЗН Голосіївського району – просп. Голосіївський, 87-Г;

КП УЗН Дарницького району – вул. Тростянецька, 58-А;

КП УЗН Деснянського району – вул. Електротехнічна, 26;

КП УЗН Дніпровського району – просп. Визволителів, 6;

КП УЗН Оболонського району – просп. Степана Бандери, 26-А;

КП УЗН Печерського району – вул. Залізничне шосе, 61;

КП УЗН Подільського району – вул. Дмитрівська, 16-А;

КП УЗН Святошинського району – вул. Бетховена, 8;

КП УЗН Солом’янського району – вул. Новопольова, 95;

КП УЗН Шевченківського району – пров. Герцена, 6;

Дарницьке ЛПГ – Бориспільське шосе, 23 км;

Дарницьке ЛПГ – просп. Броварський, 2-А;

Дарницьке ЛПГ – вул. Радистів, 1-В;

Дарницьке ЛПГ – Микільське лісництво, квартал № 35;

Дарницьке ЛПГ – Броварське лісництво, квартал № 72.

Минулого року кияни здали в пункти утилізації 6,5 тисячі новорічних ялинок.

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