Буча перевершила майже всі міста України за рівнем новорічних витрат

Цьогорічні витрати на новорінчі святкування Бучі сумарно дорівнюють витратам у дев'ятьох обласних центрах

На святкування Нового року в Бучі виділили майже 7 млн грн. Це на 3 млн грн більше, ніж торік. Про це стало відомо з відповіді Бучанської ради на запит Руху «Чесно».

Якщо порівнювати з обласними центрами, то Буча перевершила більшість із них, залишивши попереду лише Одесу та Запоріжжя. Але на відміну від обласних центрів, які мають великий бюджет, у передмісті Києва, Бучі, живе значно менше мешканців і тому в перерахунку на одного бучанця вартість новорічного декору – майже 113 грн.

Це дещо більше, ніж сума, яку витратили на новорічне оздоблення всі інші обласні центри разом взяті, якщо брати до уваги перерахунок на одного мешканця.

Водночас деякі обласні центри відтермінували відповідь на звернення Руху «Чесно» на 20 днів. Це – мерії Хмельницького, Дніпра, Миколаєва, Кропивницького і Харкова.

Торік Бучанська міськрада теж виявилася найщедрішою на новорічні святкування. Майже 4 млн грн передбачили на підготовку до свят, встановлення ялинки, ілюмінацію та інші заходи. І це також були рекордні витрати у порівнянні з обласними центрами.

Цьогорічні витрати Бучі сумарно дорівнюють витратам у дев'ятьох обласних центрах (Тернополі, Львові, Полтаві, Івано-Франківську, Черкасах, Луцьку, Чернігові, Житомирі, Сумах).

Зростання витрат у Бучанській міській раді пояснюють збільшенням населення громади до 62 тис. в результаті завершення процесу децентралізації.

Серед основних статей витрат:

купівля ялинки – 930 тис. грн,

ремонт, монтаж гірлянд та декорацій – майже 1,8 млн грн,

купівля світлодіодних фігур – 1,3 млн,

послуги зимових атракціонів – 1,28 млн грн,

організація заходів – 1,64 млн грн.

У міськраді зазначають, що новорічні заходи враховують потреби різних верств населення та різних вікових категорій.

Нагадаємо, у переддень Дня святого Миколая, 18 грудня, засвітились вогні на головній ялинці країни на Софійській площі у Києві.

Читайте також: