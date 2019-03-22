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    На окружній виборчій дільниці в Києві зникла печатка

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    На окружній виборчій дільниці в Києві зникла печатка

    Поліцейські Києва розслідують факт зникнення печатки

    До чергової частини територіального управління поліції надійшло повідомлення про те, що зникла печатка дільничної виборчої комісії на вулиці Івана Крамського у Святошинському районі Києва.

    Як повідомляє прес-служба столичної поліції, слідчо-оперативна група, яка прибула на виклик, провела огляд місця події. Правоохоронці встановлюють свідків та очевидців події, а також розшукують осіб, причетних до зникнення печатки.

    За даним фактом слідчим відділом Святошинського управління поліції розслідується кримінальне провадження за ч. 1 ст. 357 (Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі.

    Як повідомлялося, з початку передвиборчої кампанії до поліції Київщини надійшло 200 повідомлень про ймовірне порушення виборчого законодавства.

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