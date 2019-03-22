Виборча кампанія: на Київщині розслідують три кримінальних провадження



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З початку передвиборчої кампанії до поліції Київщини найшло 200 повідомлень про порушення

Упродовж минулої доби поліція Київської області зареєструвала 12 звернень від громадян про ймовірне порушення виборчого законодавства.

При проведенні перевірки поліцейські встановили, що 10 фактів, серед них і ті, що стосувались підкупу виборців, не знайшли свого підтвердження у сфері порушення Закону України «Про вибори Президента України». Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

Зокрема, на спецлінію «102» зателефонував 35-річний чоловік і повідомив, що в м. Васильків виник конфлікт з працівниками однієї зі шкіл, де розташована виборча дільниця. Зі слів заявника, він не місцевий і хотів записатися, щоб проголосувати на виборах. По проїзду правоохоронців інцидент був вичерпаний. Громадянину надали роз’яснення, як йому діяти, щоб він зміг віддати свій голос у день виборів президента.

Подібне звернення надійшло від жителя Києво-Святошинського району. На виборчій дільниці у селі Крюківщина чоловік мав намір особисто перевірити списки виборців, але йому відмовили.

Загалом, з початку передвиборчої кампанії до поліції Київщини надійшло 200 повідомлень, з них 160 не знайшли свого об’єктивного підтвердження.

Складено 22 адміністративних протоколи за ст. ст. 152, 173, 183 за ч. 2 ст. 212-13 та за ч.2 ст. 212-14 Кодексу України про адміністративне правопорушення, матеріали яких направлено до суду для прийняття рішення.

Триває досудове розслідування у трьох кримінальних провадженнях, відкритих за фактом порушення виборчого права.