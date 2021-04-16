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    На Осокорках сталась пожежа на території садиби (фото)

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    Вогнем пошкоджено альтанку - На Осокорках сталась пожежа на території садиби (фото)
    Вогнем пошкоджено альтанку
    Фото: ДСНС

    Рятувальники за годину ліквідували пожежу

    У п’ятницю, 16 квітня, на світанку сталася пожежа на вул. Ентузіастів у Дарницькому районі столиці. Інформація про загорання надійшло до рятувальної служби о 05:20, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    На місці рятувальники встановили, що на території приватної садиби сталося загоряння сміття з розповсюдженням на альтанку.

    О 06:02 загоряння було локалізовано на загальній площі 50 кв. м та о 06:14 ліквідовано.

    Жертв і постраждалих немає.

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    На Осокорках сталась пожежа на території садиби (фото)
    На Осокорках сталась пожежа на території садиби (фото)
    На Осокорках сталась пожежа на території садиби (фото)
    На Осокорках сталась пожежа на території садиби (фото)
    На Осокорках сталась пожежа на території садиби (фото)

    На місці події було залучено дві одиниці основної пожежно-рятувальної техніки та 11 чоловік особового складу.

    Причина виникнення пожежі з’ясовується.

    Як повідомлялося, 16 квітня о 4-й годині ранку виникла пожежа у парку «Муромець». Горіла недобудована недіюча будівля.

    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники будинок
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