На Осокорках сталась пожежа на території садиби (фото)

Рятувальники за годину ліквідували пожежу

У п’ятницю, 16 квітня, на світанку сталася пожежа на вул. Ентузіастів у Дарницькому районі столиці. Інформація про загорання надійшло до рятувальної служби о 05:20, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

На місці рятувальники встановили, що на території приватної садиби сталося загоряння сміття з розповсюдженням на альтанку.

О 06:02 загоряння було локалізовано на загальній площі 50 кв. м та о 06:14 ліквідовано.

Жертв і постраждалих немає.

На місці події було залучено дві одиниці основної пожежно-рятувальної техніки та 11 чоловік особового складу.

Причина виникнення пожежі з’ясовується.

Як повідомлялося, 16 квітня о 4-й годині ранку виникла пожежа у парку «Муромець». Горіла недобудована недіюча будівля.