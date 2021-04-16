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    У столичному парку «Муромець» палала будівля (фото, відео)

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    Загорання виникло на площі 20 кв. м - У столичному парку «Муромець» палала будівля (фото, відео)
    Загорання виникло на площі 20 кв. м
    Фото: ДСНС

    Рятувальники ліквідували пожежу в недіючій будівлі

    У п’ятницю, 16 квітня, о 4-й годині ранку виникла пожежа у парку «Муромець» у Деснянському районі столиці. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    На місці рятувальники встановили, що у двоповерховій недобудованій недіючій будівлі горіло сміття та автомобільні шини на загальній площі 20 кв. м.

    О 04:37 пожежу було локалізовано та о 04:55 повністю ліквідовано.

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    У столичному парку «Муромець» палала будівля (фото, відео)
    У столичному парку «Муромець» палала будівля (фото, відео)
    У столичному парку «Муромець» палала будівля (фото, відео)
    У столичному парку «Муромець» палала будівля (фото, відео)

    Жертв і постраждалих немає.

    На місці було задіяно дві одиниці основної пожежно-рятувальної техніки та 11 чоловік особового складу.

    Причина займання наразі встановлюється.

    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники парк
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