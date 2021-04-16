У столичному парку «Муромець» палала будівля (фото, відео)

Рятувальники ліквідували пожежу в недіючій будівлі

У п’ятницю, 16 квітня, о 4-й годині ранку виникла пожежа у парку «Муромець» у Деснянському районі столиці. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

На місці рятувальники встановили, що у двоповерховій недобудованій недіючій будівлі горіло сміття та автомобільні шини на загальній площі 20 кв. м.

О 04:37 пожежу було локалізовано та о 04:55 повністю ліквідовано.

Жертв і постраждалих немає.

На місці було задіяно дві одиниці основної пожежно-рятувальної техніки та 11 чоловік особового складу.

Причина займання наразі встановлюється.