У столичному парку «Муромець» палала будівля (фото, відео)
Рятувальники ліквідували пожежу в недіючій будівлі
У п’ятницю, 16 квітня, о 4-й годині ранку виникла пожежа у парку «Муромець» у Деснянському районі столиці. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.
На місці рятувальники встановили, що у двоповерховій недобудованій недіючій будівлі горіло сміття та автомобільні шини на загальній площі 20 кв. м.
О 04:37 пожежу було локалізовано та о 04:55 повністю ліквідовано.
Жертв і постраждалих немає.
На місці було задіяно дві одиниці основної пожежно-рятувальної техніки та 11 чоловік особового складу.
Причина займання наразі встановлюється.