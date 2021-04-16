Вночі в Києві знову горіли автівки

Столичні вогнеборці ліквідовували автомобільну пожежу на Троєщині

У ніч на п’ятницю, 16 квітня, сталась пожежа на вул. Миколи Закревського, 28 у Деснянському районі столиці. Так, до рятувальної служби о 01:24 надійшла інформація про загорання на території гаражного кооперативу на стоянці, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС України у Києві.

На місці рятувальники встановили, що сталося загоряння в автомобілі Hyundai Tucson із розповсюдженням вогню на автомобіль Daewoo Lanos.

О 01:46 пожежу бійці локалізували пожежу, а о 02:14 – ліквідували.

Внаслідок пожежі в автомобілі Hyundai Tucson пошкоджено моторний відсік, бампер, капот, два крила, два колеса, салон та лакофарбове покриття. В автомобілі Daewoo Lanos пошкоджено задній бампер, фару, колесо, пластикову обшивку та лакофарбове покриття автомобіля.

Жертв і постраждалих немає.

До гасіння пожежі було задіяно три одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу.

Причина виникнення пожежі з’ясовується.

Нагадаємо, у ніч на 15 квітня сталась пожежа на просп. Героїв Сталінграда, 41 в Оболонському районі столиці: вогнем були серйозно пошкоджені три автомобілі.

14 квітня на світанку сталася пожежа в житловому комплексі «Львівський» у Петропавлівській Борщагівці Києво-Святошинського району. У дворі будинку загорівся автомобіль BMW. За попередніми даними, це був підпал. Вогонь перекинувся на поруч припарковані автомобілі. У результаті пожежі три автомобілі згоріли вщент, ще один – отримав серйозні пошкодження.