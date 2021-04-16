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    Вночі в Києві знову горіли автівки

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    Рятувальники загасили загорання автомобілів Hyundai Tucson і Daewoo Lanos - Вночі в Києві знову горіли автівки
    Рятувальники загасили загорання автомобілів Hyundai Tucson і Daewoo Lanos
    Фото: ДСНС

    Столичні вогнеборці ліквідовували автомобільну пожежу на Троєщині

    У ніч на п’ятницю, 16 квітня, сталась пожежа на вул. Миколи Закревського, 28 у Деснянському районі столиці. Так, до рятувальної служби о 01:24 надійшла інформація про загорання на території гаражного кооперативу на стоянці, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС України у Києві.

    На місці рятувальники встановили, що сталося загоряння в автомобілі Hyundai Tucson із розповсюдженням вогню на автомобіль Daewoo Lanos.

    О 01:46 пожежу бійці локалізували пожежу, а о 02:14 – ліквідували.

    Внаслідок пожежі в автомобілі Hyundai Tucson пошкоджено моторний відсік, бампер, капот, два крила, два колеса, салон та лакофарбове покриття. В автомобілі Daewoo Lanos пошкоджено задній бампер, фару, колесо, пластикову обшивку та лакофарбове покриття автомобіля.

    Жертв і постраждалих немає.

    До гасіння пожежі було задіяно три одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу.

    Причина виникнення пожежі з’ясовується.

    Нагадаємо, у ніч на 15 квітня сталась пожежа на просп. Героїв Сталінграда, 41 в Оболонському районі столиці: вогнем були серйозно пошкоджені три автомобілі.

    14 квітня на світанку сталася пожежа в житловому комплексі «Львівський» у Петропавлівській Борщагівці Києво-Святошинського району. У дворі будинку загорівся автомобіль BMW. За попередніми даними, це був підпал. Вогонь перекинувся на поруч припарковані автомобілі. У результаті пожежі три автомобілі згоріли вщент, ще один – отримав серйозні пошкодження.

    Теги: пожежа Київ ДСНС автомобіль рятувальники Троєщина
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