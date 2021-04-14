Пожежні не змогли під'їхати. Як під Києвом згоріли чотири автівки (фото, відео)

Знищення автомобілів стало наслідком хаотичного паркування біля будинку

У ніч на 14 квітня на вул. Миру в с. Петропавлівська Борщагівка згоріли чотири автівки, оскільки рятувальники не змогли оперативно ліквідувати пожежу через хаотичне паркування автовомобілів у подвір’ї будинку.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

Інформація про загорання надійшла до оперативно-диспетчерської служби Києво-Святошинського району о 03:44. На місце виклику терміново направлено чергові караули 34 та 62 Державних пожежно-рятувальних частин м. Вишневе та ПСО с. Петропавлівська Борщагівка.

«По прибуттю на місце події рятувальники встановили, що полум’я охопило 4 автівки. Багато часу було втрачено за рахунок того, що припарковані автомобілі не давали змогу пожежній техніці оперативно дістатися до місця події. Вогнеборцям довелось маневрувати поміж усіма перешкодами, більшість з яких створили самі водії. Щільність паркування автомобілів місцевих жителів була такою, що пожежному авто довелося під’їжджати по тротуарам і газону», – розповіли у ДСНС.

Пожежу вдалось локалізували о 04:25 та повністю ліквідували о 05:05.

На гасінні було задіяно 11 чоловік особового складу та три одиниці техніки.

Причина пожежі встановлюється.

Рятувальники зазначили, що водії оперативних автомобілів, за діючим законодавством, будуть нести відповідальність, якщо пошкодять чиєсь авто.

«Іноді розчистити шлях пожежним допомагають місцеві жителі. Щоб здвинути авто, потрібно немало рук, але полум'я з квартири і стовп чорного диму «пришвидшують» дії. Автомобілісти ставлять машини над люками, де знаходяться гідранти, також не замислюючись. Води в пожежному автомобілі вистачає на хвилини. Прокладати рукавну лінію тоді потрібно на сотні метрів. А щоб розгорнути автодрабину, потрібен майданчик 4 на 8 метрів, аби врятувати людей. Ми повинні усвідомлювати, – це «магія асфальту», скільки його не кладуть, все одно він буде максимально зайнятий. На найширших ділянках може з'явитися і третій ряд припаркованих – посередині. І якщо в будинку багато поверхів і у кожного мешканця є машина, то щось з цим треба робити, тому що швидка або пожежні все одно рано чи пізно приїдуть...», – вказали у ДСНС.

Як повідомлялося, 14 квітня на світанку сталася пожежа в житловому комплексі «Львівський» у Петропавлівській Борщагівці Києво-Святошинського району. У дворі будинку загорівся автомобіль BMW. За попередніми даними, це був підпал. Вогонь перекинувся на поруч припарковані автомобілі. У результаті пожежі три автомобілі згоріли вщент, ще один – отримав серйозні пошкодження.