На Осокорках стало світліше (фото)

Старі світильники на двох вулицях у Дарницькому районі замінили на 39 нових світлодіодних

Сучасне освітлення з'явилося ще на двох вулицях Києва

На вулицях Соломії Крушельницької та Лариси Руденко в Дарницькому районі Києва встановили сучасне освітлення.

Комунальне підприємство «Київміськсвітло» виступило замовником на капітальний ремонт, який відбувається з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні на столичних Осокорках. Про це повідомляє пресслужба підприємства.

Ртутні та натрієві світильники замінили на 39 нових світлодіодних. Також працівники «Київміськсвітло» встановили 38 опор зовнішнього освітлення.

Крім того, було відновлено майже 2,5 км мережі.

До слова, 7 жовтня цього року комунальне підприємство «Київміськсвітло» відзначило 85 років із дня свого заснування.

Підприємство було створене у 1935 році з метою забезпечення зовнішнього освітлення об’єктів благоустрою столиці, їх утримання, будівництва та експлуатації.