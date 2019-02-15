В авіаційному університеті в Києві сталася пожежа



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На місці події було задіяно 7 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 35 чоловік особового складу Фото: ДСНС

Пожежа виникла у підсобному приміщенні

Сьогодні, 15 лютого, вранці сталася пожежа на цокольному поверсі чотирьохповерхового корпусу одного зі столичних університетів за адресою: проспект Комарова, 1. Повідомлення про загорання у Національному авіаційному університеті надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 9:50.

«По прибуттю на місце події перших пожежно-рятувальних підрозділів було встановлено, що займання сталося в підсобному приміщенні, де знаходились столи й оргтехніка. У ході розвідки було евакуйовано 5 осіб, які на момент виникнення пожежі знаходились на цокольному поверсі», - інформує прес-служба столичних рятувальників.

О 10:23 пожежу на площі 30 кв. м було локалізовано, а вже о 10:29 – ліквідована. В результаті загоряння пошкоджено меблі, оргтехніку, закопчено стіни й стелю приміщення.

На місці події було задіяно 7 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 35 чоловік особового складу підрозділів Головного управління.

Постраждалих немає.

Причина виникнення пожежі встановлюється.