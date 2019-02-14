Правоохоронці розслідують обставини пожежі, в якій загинули двоє осіб
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Розсилка
Слідство триває
Подія сталася сьогодні о першій годині ночі в Київському районі міста. В квартирі на другому поверсі сталася пожежа, внаслідок якої загинуло подружжя пенсіонерів.
Про пожежу повідомили сусіди потерпілих, які побачили дим.
Працівники Державної служби надзвичайних ситуацій, загасивши полум’я, виявили в квартирі тіла 66-річної господині оселі та її 63-річного чоловіка.
За попередніми висновками фахівців, причиною займання стало необережне поводження з вогнем.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.