  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Правоохоронці розслідують обставини пожежі, в якій загинули двоє осіб

    • Розсилка
    Правоохоронці розслідують обставини пожежі, в якій загинули двоє осіб

    Слідство триває

    Подія сталася сьогодні о першій годині ночі в  Київському районі міста. В квартирі на другому поверсі сталася пожежа, внаслідок якої загинуло подружжя пенсіонерів.

    Про пожежу повідомили сусіди потерпілих, які побачили дим.

    Працівники Державної служби надзвичайних ситуацій, загасивши полум’я, виявили в квартирі тіла 66-річної господині оселі та її 63-річного чоловіка.

    За попередніми висновками фахівців, причиною займання стало необережне поводження з вогнем.

    За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

    Читайте також
    пожежа Одеса
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ