  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Локдаун і Водохреще: чи дозволять киянам масове купання в ополонках

    • Розсилка
    Масове купання в Гідропарку на Водохреще, 2017 рік - Локдаун і Водохреще: чи дозволять киянам масове купання в ополонках
    Масове купання в Гідропарку на Водохреще, 2017 рік
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    Керівник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві назвав умови для купання в ополонках

    У вівторок, 19 січня, православні та греко-католицькі християни відзначатимуть Хрещення Господнє - третє і завершальне велике свято різдвяно-новорічного циклу, яке в народі має назву Йордан, або Водохреще.

    Цього дня традиційно прийнято освячувати воду і занурюватися в ополонку.

    Проте, Києвом поповзли чутки, що на свято Водохреще у столиці скасують традиційне купання в ополонці, пише «Сегодня».

    Щороку цей ритуал перетворюється на масове скупчення людей на Оболонській набережній та в Гідропарку. Але тепер масові гуляння заборонені через локдаун.

    «Ми не скасовували купання на Водохреще, у жодному разі. Це, навпаки, загартовування для організму людини. До того ж, Водохреще – релігійне свято. А постановою уряду дозволяється проводити такі заходи, але за умови дотримання безпечної дистанції – 1 людина на 5 квадратних метрів. Масове скупчення людей ми не рекомендуємо, але скупатися в ополонці не забороняємо», – розповів «Сегодня» керівник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан.

    Дивіться, як відбувалося свято Водохреща у січні 2020 року: Епіфаній і Філарет освятили води Дніпра у столичному Гідропарку.

    Читайте також:
    Теги: церква Київ новорічні свята Свято Водохреща карантин кияни коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies