Локдаун і Водохреще: чи дозволять киянам масове купання в ополонках

Масове купання в Гідропарку на Водохреще, 2017 рік

Керівник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві назвав умови для купання в ополонках

У вівторок, 19 січня, православні та греко-католицькі християни відзначатимуть Хрещення Господнє - третє і завершальне велике свято різдвяно-новорічного циклу, яке в народі має назву Йордан, або Водохреще.

Цього дня традиційно прийнято освячувати воду і занурюватися в ополонку.

Проте, Києвом поповзли чутки, що на свято Водохреще у столиці скасують традиційне купання в ополонці, пише «Сегодня».

Щороку цей ритуал перетворюється на масове скупчення людей на Оболонській набережній та в Гідропарку. Але тепер масові гуляння заборонені через локдаун.

«Ми не скасовували купання на Водохреще, у жодному разі. Це, навпаки, загартовування для організму людини. До того ж, Водохреще – релігійне свято. А постановою уряду дозволяється проводити такі заходи, але за умови дотримання безпечної дистанції – 1 людина на 5 квадратних метрів. Масове скупчення людей ми не рекомендуємо, але скупатися в ополонці не забороняємо», – розповів «Сегодня» керівник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан.

Дивіться, як відбувалося свято Водохреща у січні 2020 року: Епіфаній і Філарет освятили води Дніпра у столичному Гідропарку.

Читайте також: