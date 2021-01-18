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    У Києві горіла багатоповерхівка, двоє людей постраждали (фото)

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    На місці пожежі працював 21 рятувальник - У Києві горіла багатоповерхівка, двоє людей постраждали (фото)
    На місці пожежі працював 21 рятувальник
    Фото: ДСНС

    У ході ліквідації пожежі з верхніх поверхів на безпечну відстань було виведено 14 осіб

    У Києві ввечері 17 січня сталася пожежа в багатоповерхівці на вулиці Генерала Наумова, 25 у Святошинському районі. В результаті постраждали дві людини.

    Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Києва.

    Інформація про пожежу надійшла о 20:24. По прибуттю на місце події рятувальники встановили, що горить квартира на 3 поверсі 9 поверхового житлового будинку.

    О 21:15 загорання було локалізовано на площі 30 квадратних метрів та о 21:23 ліквідовано.

    У ході ліквідації пожежі з верхніх поверхів на безпечну відстань було виведено 14 осіб, для обігріву яких направлено автобус «Київпастранс».

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    У Києві горіла багатоповерхівка, двоє людей постраждали (фото)
    У Києві горіла багатоповерхівка, двоє людей постраждали (фото)
    У Києві горіла багатоповерхівка, двоє людей постраждали (фото)
    У Києві горіла багатоповерхівка, двоє людей постраждали (фото)

    Після ліквідації пожежі стало відомо, що ще до прибуття рятувальних підрозділів на місце події з даного будинку було госпіталізовано співробітниками швидкої допомоги двох чоловіків. 48-ми річного чоловіка було госпіталізовано у реанімаційне відділення з попереднім діагнозом - отруєння чадним газом, а 81-річного чоловіка в опікове відділення з опіками тіла та отруєнням чадним газом.

    На місці пожежі працювали 21 чоловік особового складу та 5 одиниць техніки.

    Причину пожежі встановить слідство.

    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники будинок квартира
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