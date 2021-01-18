У Києві горіла багатоповерхівка, двоє людей постраждали (фото)
У ході ліквідації пожежі з верхніх поверхів на безпечну відстань було виведено 14 осіб
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Києва.
Інформація про пожежу надійшла о 20:24. По прибуттю на місце події рятувальники встановили, що горить квартира на 3 поверсі 9 поверхового житлового будинку.
О 21:15 загорання було локалізовано на площі 30 квадратних метрів та о 21:23 ліквідовано.
У ході ліквідації пожежі з верхніх поверхів на безпечну відстань було виведено 14 осіб, для обігріву яких направлено автобус «Київпастранс».
Після ліквідації пожежі стало відомо, що ще до прибуття рятувальних підрозділів на місце події з даного будинку було госпіталізовано співробітниками швидкої допомоги двох чоловіків. 48-ми річного чоловіка було госпіталізовано у реанімаційне відділення з попереднім діагнозом - отруєння чадним газом, а 81-річного чоловіка в опікове відділення з опіками тіла та отруєнням чадним газом.
На місці пожежі працювали 21 чоловік особового складу та 5 одиниць техніки.
Причину пожежі встановить слідство.