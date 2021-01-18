Ліквідація наслідків негоди: у Києві комунальники плавлять сніг (фото, відео)

Установка плавить до 60 тонн снігу за годину

У Києві працюють дві мобільних снігоплавильних установки «Trecan 60-PD»

Мер Києва Віталій Кличко оприлюднив на своїй сторінці у Facebook відео, як працює снігоплавильний комплекс в одному з районів столиці.

Про це повідомляє пресслужба київського міського голови.

«Сучасні технології допомагають місту, зокрема, й ефективно боротися з наслідками зимової негоди. Цими днями комунальники посилено прибирають сніг з доріг та тротуарів столиці. Раніше сніг вивозили за межі Києва. Та два роки тому столиця, першою в Україні, придбала дві мобільних снігоплавильних установки «Trecan 60-PD» виробництва Канади», – повідомив мер.

Один такий комплекс плавить до 60 тонн снігу за годину.

«Завдяки такій спецтехніці місто і економить гроші на пальному, і швидше вирішує проблему «ліквідації» снігу», – зазначив Кличко.