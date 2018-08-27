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    На параді до Дня Незалежності курсант зробив пропозицію своїй дівчині (фото, відео)

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    На параді до Дня Незалежності курсант зробив пропозицію своїй дівчині (фото, відео)
    Фото: Facebook Державна прикордонна служба України

    Букет майбутній нареченій вручив ректор академії прикордонної служби

    У Києві під час святкового параду 24 серпня курсант-прикордонник В’ячеслав Короткий зробив пропозицію руки і серця своїй коханій Тетяні Федорчук.

    Про це повідомляється на сторінці Державної прикордонної служби України в Facebook, де опубліковані відповідні фото.

    «Для дівчини, яка приїхала підтримати свого хлопця, освідчення виявилося повною несподіванкою. Емоцій додала святкова атмосфера, заохочувальні оплески і спів учасників параду. А також букет, який вручив цілий генерал - ректор академії прикордонної служби», - зазначається у коментарі до фото.

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    На параді до Дня Незалежності курсант зробив пропозицію своїй дівчині (фото, відео)
    На параді до Дня Незалежності курсант зробив пропозицію своїй дівчині (фото, відео)
    На параді до Дня Незалежності курсант зробив пропозицію своїй дівчині (фото, відео)
    На параді до Дня Незалежності курсант зробив пропозицію своїй дівчині (фото, відео)
    На параді до Дня Незалежності курсант зробив пропозицію своїй дівчині (фото, відео)
    На параді до Дня Незалежності курсант зробив пропозицію своїй дівчині (фото, відео)
    Фото: Facebook Державна прикордонна служба України

    Повідомляється, що дівчина погодилася стати дружиною курсанта.

    «Хіба могла Тетяна в такій обстановці сказати щось інше, окрім «так!». Бажаємо молодій парі щасливої долі і багато позитивних вражень!» - підкреслили у Держприкордонслужбі.

    Нагадаємо, 24 серпня Україна святкувала 27-му річницю незалежності. Цього року вперше військовослужбовці парадних розрахунків використовували військове вітання «Слава Україні!» і «Героям слава!» замість привітань радянського зразка.

    Серед нововведень була й участь військової авіації.

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