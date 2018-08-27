На параді до Дня Незалежності курсант зробив пропозицію своїй дівчині (фото, відео)



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Фото: Facebook Державна прикордонна служба України

Букет майбутній нареченій вручив ректор академії прикордонної служби

У Києві під час святкового параду 24 серпня курсант-прикордонник В’ячеслав Короткий зробив пропозицію руки і серця своїй коханій Тетяні Федорчук.

Про це повідомляється на сторінці Державної прикордонної служби України в Facebook, де опубліковані відповідні фото.

«Для дівчини, яка приїхала підтримати свого хлопця, освідчення виявилося повною несподіванкою. Емоцій додала святкова атмосфера, заохочувальні оплески і спів учасників параду. А також букет, який вручив цілий генерал - ректор академії прикордонної служби», - зазначається у коментарі до фото.

Повідомляється, що дівчина погодилася стати дружиною курсанта.

«Хіба могла Тетяна в такій обстановці сказати щось інше, окрім «так!». Бажаємо молодій парі щасливої долі і багато позитивних вражень!» - підкреслили у Держприкордонслужбі.

Нагадаємо, 24 серпня Україна святкувала 27-му річницю незалежності. Цього року вперше військовослужбовці парадних розрахунків використовували військове вітання «Слава Україні!» і «Героям слава!» замість привітань радянського зразка.

Серед нововведень була й участь військової авіації.