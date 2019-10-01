На Печерську помітили легендарний японський спорткар 90-х (фото)



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Знаменитий Nissan Skyline GT-R34 засвітився у Києві Фото: instagram.com/vehicles.exclusive

Автомобіль було випущено лімітованою серією

На Печерську, у центрі Києва, помітили знаменитий Nissan Skyline GT-R34. Легендарний японський спорткар ніколи не був частим гостем на наших дорогах, а зараз це колекційна цінність.

Nissan Skyline GT-R34, прозваний Годзіллою, випускали з 1999 по 2000 рік і всього випущено близько 12 тис. екземплярів. Звичайно ж, він користувався величезним попитом у тюнерів, але і стандартна версія вражала, пише «ТопЖир».

Спорткар оснащений 2,6-літровою рядною шісткою з турбонаддуванням, яка генерує понад 300 к.с. Розгін до сотні займає 5,2 с. Також авто свого часу побило рекорд кола на Нюрбургринзі.





Цей Nissan Skyline GT-R належить до лімітованої серії V-Spec. У нього занижений кліренс, більш жорстка підвіска і карбоновий дифузор.