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    На Печерську помітили легендарний японський спорткар 90-х (фото)

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    Знаменитий Nissan Skyline GT-R34 засвітився у Києві - На Печерську помітили легендарний японський спорткар 90-х (фото)
    Знаменитий Nissan Skyline GT-R34 засвітився у Києві
    Фото: instagram.com/vehicles.exclusive

    Автомобіль було випущено лімітованою серією

    На Печерську, у центрі Києва, помітили знаменитий Nissan Skyline GT-R34. Легендарний японський спорткар ніколи не був частим гостем на наших дорогах, а зараз це колекційна цінність.

    Nissan Skyline GT-R34, прозваний Годзіллою, випускали з 1999 по 2000 рік і всього випущено близько 12 тис. екземплярів. Звичайно ж, він користувався величезним попитом у тюнерів, але і стандартна версія вражала, пише «ТопЖир».

    Спорткар оснащений 2,6-літровою рядною шісткою з турбонаддуванням, яка генерує понад 300 к.с. Розгін до сотні займає 5,2 с. Також авто свого часу побило рекорд кола на Нюрбургринзі.

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    8_08.

    Цей Nissan Skyline GT-R належить до лімітованої серії V-Spec. У нього занижений кліренс, більш жорстка підвіска і карбоновий дифузор.

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    Київ Японія автомобіль
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