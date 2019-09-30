У Німеччині розпочався перший масовий судовий процес над Volkswagen



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Люди вимагають компенсації за продаж авто, які надавали хибні дані про викиди

Скандал вже обійшовся Volkswagen в 30 мільярдів євро, лише на юристів компанія витратила понад 1,7 мільярда євро

У Німеччині розпочався перший масовий процес над Volkswagen у справі про те, що мільйони автомобілів компанії були оснащені програмами, що занижували показники викидів шкідливих газів в атмосферу.

Як зазначає BBC, у судовому процесі беруть участь 450 тисяч власників дизельних автомобілів Volkswagen. Вони вимагають компенсації за продаж авто, які надавали хибні дані про викиди.

Раніше на компанію вже подавали масові позови в США та Австралії, але в Німеччині таке вперше.

Скандал вже обійшовся Volkswagen в 30 мільярдів євро, лише на юристів компанія витратила понад 1,7 мільярда євро.

Нагадаємо, у червні 2018 року Німеччина оштрафувала Volkswagen на 1 мільярд євро через «дизельний скандал».

«Дизельний скандал» навколо концерну Volkswagen уперше розгорівся у вересні 2015 року, коли виявилося, що програмне забезпечення на автомобілях VW приховує реальні об’єми викидів шкідливих газів в атмосферу під час відповідних тестів.

У червні 2016 Volkswagen погодився виплатити 15 мільярдів доларів американським власникам для владнання скандалу з викидами. Пізніше повідомлялося, що Volkswagen виплатить $4,3 млрд через неправдиві дані про викиди.

В Австралії Volkswagen виплатить понад 78 мільярдів євро компенсації власникам, заплативши їм по 1400 доларів за одну машину.

4 серпня 2017-го топменеджер Volkswagen AG Олівер Шмідт визнав себе винним у кримінальній справі з дизельними двигунами компанії.