За статистикою більшість водіїв неправильно регулюють дзеркала



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Постійно кидайте погляд в дзеркала, а не тільки в той момент, коли ви хочете перебудуватися

Якщо ви, глянувши в бічне дзеркало, бачите заднє крило свого автомобіля, це означає, що дзеркало налаштовано неправильно. При такому розташуванні дзеркала більшу частину зони за автомобілем видно і в бічні дзеркала, і в дзеркало заднього виду. У той же час зона поруч з автомобілем проглядається дуже погано і створюється небезпека аварійної ситуації.

Про це повідомляє сайт mmr.

Регулювання лівого бокового дзеркала

Відхиліться вліво так, щоб практично торкнутися бокового вікна. Налаштуйте дзеркало так, щоб бачити заднє крило автомобіля (як це показано на картинці). Коли ви звично влаштуєтесь в кріслі, в дзеркалі ви практично не побачите бічне крило свого автомобіля.

Регулювання правого бокового дзеркала

Відхиліться вправо так, щоб ваша голова знаходилася по центру автомобіля. У дзеркалі ви так само повинні побачити заднє крило авто

Регулювання дзеркала заднього виду

Центр дзеркала заднього виду повинен знаходиться по лінії центру заднього скла.

Поїздивши з дзеркалами, налаштованими таким чином, ви помітите, що «сліпих» зон стало набагато менше. Ви бачите автомобіль в дзеркалі заднього виду, а якщо він починає вас обганяти, то частину його ви досі бачите в задньому дзеркалі, а частину – вже в бічному. Завдяки цьому, вам легше перебудовуватися з ряду в ряд, а небезпека виникнення аварійної ситуації істотно знижується.

Кілька корисних порад:

Спочатку вам буде дуже незвично їздити з дзеркалами, налаштованими таким чином. Але почекайте тиждень і ви звикнете настільки, що не будете розуміти, як раніше ви їздили інакше.

Будьте обережні при паралельній парковці. При такому налаштуванні дзеркал вам потрібно більше крутити головою і відхилятися, щоб побачити свою машину і машини поруч.

Постійно кидайте погляд в дзеркала, а не тільки в той момент, коли ви хочете перебудуватися. Така манера дозволить вам постійно бути в курсі обстановки на дорозі і правильно здійснювати різкі непередбачувані маневри (наприклад, коли ви об’їжджаєте яму).

Кілька важливих попереджень:

Не регулюйте дзеркала під час руху.

Навіть в правильно відбудованих дзеркалах є сліпі зони. І іноді краще кинути швидкий погляд через плече при маневрі, щоб не збити, наприклад, велосипедиста або мотоцикліста. Погляд через плече дає вам ту необхідну інформацію, яку ви ніколи не отримаєте, дивлячись навіть в правильно відбудовані дзеркала.

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