Українці почали активніше купувати бюджетні авто: ТОП-5 марок
Лідером продажів за обсягом залишається КиївУ порівнянні з 2018-м, за вісім місяців 2019-го року бюджетних авто було продано більше на 7,5%.
Про це повідомляє Auto-Consulting.
Серед областей України найбільше зростання продажів нових бюджетних автомобілів продемонструвала Закарпатська область (+ 51%). За нею йдуть – Полтавська (+ 18%) та Івано-Франківська (+ 15%) області.
А лідером продажів за обсягом залишається Київ.
Серед марок, які більше за інших продають доступних автомобілів, зростання продажів продемонстрували Renault, Chery і Fiat.
Якщо за підсумками восьми місяців весь ринок нових автомобілів в Україні зріс на 6,3%, то у Renault – майже 49%, у Chery – більше 33%, у Fiat, завдяки моделі седана Tipo – плюс 56%.
ТОП-5 марок – лідерів продажів бюджетних моделей:
- Renault.
- Skoda.
- Chery.
- Volkswagen.
- Fiat.
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