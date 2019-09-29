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    Українці почали активніше купувати бюджетні авто: ТОП-5 марок

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    Українці почали активніше купувати бюджетні авто: ТОП-5 марок

    Лідером продажів за обсягом залишається Київ

    У порівнянні з 2018-м, за вісім місяців 2019-го року бюджетних авто було продано більше на 7,5%.

    Про це повідомляє Auto-Consulting.

    Серед областей України найбільше зростання продажів нових бюджетних автомобілів продемонструвала Закарпатська область (+ 51%). За нею йдуть – Полтавська (+ 18%) та Івано-Франківська (+ 15%) області.

    А лідером продажів за обсягом залишається Київ.

    Серед марок, які більше за інших продають доступних автомобілів, зростання продажів продемонстрували Renault, Chery і Fiat.

    Якщо за підсумками восьми місяців весь ринок нових автомобілів в Україні зріс на 6,3%, то у Renault – майже 49%, у Chery – більше 33%, у Fiat, завдяки моделі седана Tipo – плюс 56%.

    ТОП-5 марок – лідерів продажів бюджетних моделей:

    • Renault.
    • Skoda.
    • Chery.
    • Volkswagen.
    • Fiat.

    Нагадаємо, у «маминого прокурора» Стороженка знайшли «безкоштовний» автопарк і нерухомість, що в 2,5 рази перевищує його дохід.

    Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський підписав закон про відтермінування застосування штрафних санкцій за порушення порядку ввезення в Україну авто з іноземною реєстрацією.

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