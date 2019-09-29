Українці почали активніше купувати бюджетні авто: ТОП-5 марок



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Лідером продажів за обсягом залишається Київ

У порівнянні з 2018-м, за вісім місяців 2019-го року бюджетних авто було продано більше на 7,5%.

Про це повідомляє Auto-Consulting.

Серед областей України найбільше зростання продажів нових бюджетних автомобілів продемонструвала Закарпатська область (+ 51%). За нею йдуть – Полтавська (+ 18%) та Івано-Франківська (+ 15%) області.

А лідером продажів за обсягом залишається Київ.

Серед марок, які більше за інших продають доступних автомобілів, зростання продажів продемонстрували Renault, Chery і Fiat.

Якщо за підсумками восьми місяців весь ринок нових автомобілів в Україні зріс на 6,3%, то у Renault – майже 49%, у Chery – більше 33%, у Fiat, завдяки моделі седана Tipo – плюс 56%.

ТОП-5 марок – лідерів продажів бюджетних моделей:

Renault.

Skoda.

Chery.

Volkswagen.

Fiat.

Нагадаємо, у «маминого прокурора» Стороженка знайшли «безкоштовний» автопарк і нерухомість, що в 2,5 рази перевищує його дохід.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський підписав закон про відтермінування застосування штрафних санкцій за порушення порядку ввезення в Україну авто з іноземною реєстрацією.