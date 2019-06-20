На Печерську затримали шахрая, який ошукував пенсіонерів



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Під час поверхневої перевірки у підозрюваного вилучили 200 тисяч гривень, якими він заволодів шахрайським шляхом Фото: Нацполіція

Жертвами зловмисника ставали пенсіонери, котрі віддавали всі заощадження для «порятунку» родичів

До столичної поліції звернувся 84-річний житель Печерська із заявою про шахрайство. Чоловік розповів, що невідомий зателефонував йому на стаціонарний телефон та повідомив, що його син потрапив у лікарню. Для його «термінового порятунку» потерпілий віддав значну суму грошей аферисту, який прийшов до нього додому. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Начальник Печерського управління поліції Андрій Дуброва розповів, що, оговтавшись, пенсіонер зрозумів, що його ошукали, тому відразу зателефонував до поліції та надав прикмети шахрая.

«У ході проведення оперативно-розшукових заходів ми затримали зловмисника. Під час поверхневої перевірки у нього вилучили 200 тисяч гривень, якими він заволодів шахрайським шляхом. 38-річного киянина затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому оголошено про підозру та обрано міру запобіжного заходу – домашній арешт», - повідомив правоохоронець.

За даним фактом слідчим відділом Печерського управління поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.

Окрім того, правоохоронці перевіряють причетність зловмисника щонайменше до трьох аналогічних злочинів на території Печерського району столиці. Схема була аналогічною, відмінність лише в розмірі готівки, яку віддавали пенсіонери фігуранту. Досудове розслідування триває.