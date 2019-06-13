У Києві дві аферистки ошукували людей під приводом здачі в оренду квартир



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В офісному приміщенні, де працювали аферистки, оперативники вилучили документацію, гроші та мобільні телефони Фото: Нацполіція

Зловмисниці працювали через інтернет, де пропонували свої послуги

У Києві оперативники затримали підозрюваних, які ошукали кілька десятків людей під приводом здачі в оренду квартир. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

До Шевченківського управління поліції із заявами про шахрайство звернулося майже 50 громадян, які постраждали внаслідок дій аферисток. Усі потерпілі розповідали, що вигідні пропозиції щодо найму житла вони знаходили в Інтернеті. Після підписання договору платили гроші за перший місяць оренди помешкання, а коли приїжджали на адреси квартир, на місці нікого не було.

Співробітники карного розшуку провели комплекс розшукових заходів та встановили причетних до цих правопорушень осіб - двох жінок 26-ти та 20-ти років. Встановлено, що упродовж двох років, діючи за такою схемою, вони видурювали гроші з потерпілих.

За цей період шахрайки встигли ошукати близько півсотні потерпілих. В офісному приміщенні, де вони працювали, оперативники вилучили документацію, гроші та мобільні телефони.

Слідчим відділом Шевченківського управління поліції розслідується кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 (Шахрайство). Зловмисницям повідомлено про підозру, вже доведена їх причетність до 45-ти епізодів злочинної діяльності.

За вчинене правопорушницям загрожує до трьох років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.