Кіберполіція викрила шахраїв, що вкрали 400 тис. грн з рахунку мешканця Київщини



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Працівники кіберполіції провели у правопорушників 6 санкціонованих обшуків Фото: Нацполіція

Зловмисники скористалися вразливістю на сайті з онлайн-обміну валюти

На початку 2019 року до Подільського управління Департаменту кіберполіції надійшло звернення від 30-річного мешканця Київщини про викрадення коштів. За словам чоловіка, повідомлення про списання коштів почали надходити вночі на його електронну скриньку. Попередньо, потерпілий вказав про списання майже 420 тисяч гривень. Слідчі за даним фактом розпочали кримінальне провадження. Про це повідомляє Департамент кіберполіції України.

Працівники кіберполіції під час проведення досудового розслідування викрили двох 33-річних чоловіків, причетних до вчинення цього злочину. Один із них проживав у місті Вінниця, де на договірних засадах надавав платні послуги із налаштування та підтримки інтернет-ресурсів.

Знаючи про вразливості онлайн-ресурсу потерпілого, зловмисник використав їх для викрадення коштів. Так, він заблокував роботу ресурсу та доступ до нього власнику. Після цього перерахував на підконтрольні електронні гаманці усі кошти власника, що зберігалися на картці, підв’язаної до цього ресурсу.

Далі коштами розпоряджався другий учасник злочинної групи, який на той час перебував у Тернопільській області. Він провів ряд операцій з різними електронними гаманцями для перенаправлення коштів. Зрештою, обготівкував їх з криптовалюти.

Працівники кіберполіції спільно зі слідчими поліції Вінниччини провели у правопорушників одночасно 6 санкціонованих обшуків. За їх результатами вилучено комп’ютерну техніку, додаткові носії інформації, чорнові записи та мобільні телефони, до яких було прикріплено акаунти платіжних систем для виводу грошових коштів.

Провадження кваліфіковано за ч. 1 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку) КК України.

Після проведення усіх експертиз буде встановлено остаточну суму збитків, завданих потерпілому, а також буде вирішено питання щодо оголошення підозри зловмисникам. Їм загрожує до трьох років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років або без такого.