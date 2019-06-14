Шахрайка заволоділа квартирою на Подолі вартістю 1,7 млн грн



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Жінка використавши підроблене рішення районного суду міста Києва, набула право власності на двокімнатну квартиру

Столичними правоохоронцями викрито громадянку, яка на підставі підроблених правовстановлюючих документів заволоділа квартирою вартістю 1,75 млн гривень, що перебуває у комунальній власності територіальної громади Києва. Про це повідомляє прес-служба прокуратури міста.

«У ході досудового слідства встановлено, що уродженка Хмельницької області, використавши підроблене рішення районного суду міста Києва, набула право власності на двокімнатну квартиру в Подільському районі столиці та почала незаконно проживати в ній», - йдеться в повідомленні.

За результатами слідства 12 червня зловмисниці повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.4 ст.190 КК України.

Крім того, вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу та вживаються заходи щодо повернення об’єкта житлової нерухомості до комунальної власності Києва.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, у столиці судитимуть двох осіб, які, використовуючи завідомо підроблені документи, намагались шахрайським шляхом заволодіти двома квартирами, які належали киянину.