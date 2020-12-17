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    На Печерську жінка ледь не загинула через підгоряння їжі на плиті

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    Пожежа виникла в одній із квартир на третьому поверсі&nbsp; - На Печерську жінка ледь не загинула через підгоряння їжі на плиті
    Пожежа виникла в одній із квартир на третьому поверсі 
    Фото: ДСНС

    Під час ліквідації пожежі у квартирі вогнеборці врятували стареньку жінку

    У середу, 16 грудня, ввечері сталася пожежа у житловому будинку на вул. Звіринецькій, 63-А у Печерському районі столиці. Повідомлення про займання надійшло до рятувальної служби о 19:02, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    На місці вогнеборці встановили, що пожежа виникла в одній із квартир на третьому поверсі 9-поверхового житлового будинку. На кухні сталося підгоряння їжі, що супроводжувалось сильним задимленням.

    О 19:36 бійці ліквідували займання шляхом вимкнення газової плити.

    Під час розвідки на кухні рятувальники виявили власницю квартири, жінку 1939 р.н., яка сиділа на підлозі та не могла піднятися й говорити. Вогнеборці передали її лікарям швидкої допомоги з попереднім діагнозом гостра реакція на стрес. Медики надали допомогу на місці, від подальшої госпіталізації жінка відмовилась.

    На місці події було залучено 2 одиниці основної пожежно-рятувальної техніки та 10 чоловік особового складу підрозділів ДСНС.

    Як повідомлялося, 15 грудня ввечері сталася пожежа в адмінбудівлі на проспекті Академіка Палладіна 46/2 у Святошинському районі столиці. Внаслідок пожежі загинуло двоє людей, ще одного потерпілого вогнеборці врятували та передали працівникам швидкої допомоги.

    15 грудня під час пожежі в житловому будинку на пров. Василя Жуковського, 13/16 у Голосіївському районі столиці постраждала жінка.

    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники будинок жінка
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