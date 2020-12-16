Під час пожежі в багатоповерхівці в Києві постраждала жінка

Жінка отруїлася продуктами горіння у квартирі

У вівторок, 15 грудня, пізно ввечері сталася пожежа в житловому будинку на пров. Василя Жуковського, 13/16 у Голосіївському районі столиці. Інформація про займання надійшла до рятувальної служби о 21:40, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

На місці вогнеборці встановили, що пожежа виникла в одній із квартир на четвертому поверсі 5-поверхового житлового будинку. На кухні в електророзетці сталося коротке замкнення електропроводів з послідуючим горінням.

Під час розвідки рятувальниками виявлено власницю квартири, жінка 1965 р.н., яка самостійно ліквідувала займання підручними засобами до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. Жінка надихалась продуктами горіння, рятувальники передали її лікарям швидкої допомоги. Проте, жінка від госпіталізації відмовилась.

Внаслідок займання пошкоджені особисті та побутові речі, знищені документи, закопчені стіни та стеля кухні.

На місці події було залучено 2 одиниці основної пожежно-рятувальної техніки та 10 чоловік особового складу підрозділів ДСНС.

Як повідомлялося, 15 грудня ввечері сталася пожежа в адмінбудівлі на проспекті Академіка Палладіна 46/2 у Святошинському районі столиці. Внаслідок пожежі загинуло двоє людей, ще одного потерпілого вогнеборці врятували та передали працівникам швидкої допомоги.