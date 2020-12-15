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    Пожежа на «Електронмаші»: рятувальники розповіли подробиці (фото)

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    Над ліквідацією пожежі працював 21 рятувальник - Пожежа на «Електронмаші»: рятувальники розповіли подробиці (фото)
    Над ліквідацією пожежі працював 21 рятувальник
    Фото: ДСНС

    Загорання сталося у підвалі адмінбудівлі

    14 грудня сталося загорання у будівлі ДП «Електронмаш» у с. Петропавлівська Борщагівка на вул. Великій Кільцевій. Інформація про пожежу надійшла до Служби порятунку «101» о 09:34, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    Рятувальники встановили, що загорання сталося у підвальному приміщенні багатоповерхової будівлі. 

    О 10:00 загорання було локалізовано та о 10:39 повністю ліквідовано.

    На місці події працювало 7 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 21 чоловік особового складу.

    Причини виникнення пожежі наразі встановлюються.    

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    Пожежа на «Електронмаші»: рятувальники розповіли подробиці (фото)
    Пожежа на «Електронмаші»: рятувальники розповіли подробиці (фото)
    Пожежа на «Електронмаші»: рятувальники розповіли подробиці (фото)

    Раніше у соцмережі повідомили про пожежу в адміністративній будівлі ДП «Електронмаш».

    Теги: пожежа Київ ДСНС завод Київщина рятувальники
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