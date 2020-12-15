Пожежа на «Електронмаші»: рятувальники розповіли подробиці (фото)
Загорання сталося у підвалі адмінбудівлі
14 грудня сталося загорання у будівлі ДП «Електронмаш» у с. Петропавлівська Борщагівка на вул. Великій Кільцевій. Інформація про пожежу надійшла до Служби порятунку «101» о 09:34, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.
Рятувальники встановили, що загорання сталося у підвальному приміщенні багатоповерхової будівлі.
О 10:00 загорання було локалізовано та о 10:39 повністю ліквідовано.
На місці події працювало 7 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 21 чоловік особового складу.
Причини виникнення пожежі наразі встановлюються.
Раніше у соцмережі повідомили про пожежу в адміністративній будівлі ДП «Електронмаш».