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    У Києві горіла адмінбудівля: загинуло двоє людей (фото)

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    Пожежа виникла на другому поверсі будівлі - У Києві горіла адмінбудівля: загинуло двоє людей (фото)
    Пожежа виникла на другому поверсі будівлі
    Фото: ДСНС

    Причина пожежі встановлюється правоохоронними органами

    У вівторок, 15 грудня, пізно ввечері сталася пожежа в адмінбудівлі на проспекті Академіка Палладіна 46/2 у Святошинському районі столиці. Інформація про загорання надійшла до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 22:11.

    На місці вогнеборці встановили, що сталося займання на другому поверсі оремо розташованої двоповерхової адміністративної будівлі на площі 70 кв. м, повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

    Гасіння пожежі ускладнювалося відсутністю вододжерел на території об'єкту, тому рятувальникам доводилося здійснювати постійний підвоз води.

    Пожежу на площі було локалізовано о 23:20 та ліквідовано о 23:29.

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    У Києві горіла адмінбудівля: загинуло двоє людей (фото)
    У Києві горіла адмінбудівля: загинуло двоє людей (фото)
    У Києві горіла адмінбудівля: загинуло двоє людей (фото)
    У Києві горіла адмінбудівля: загинуло двоє людей (фото)
    У Києві горіла адмінбудівля: загинуло двоє людей (фото)
    У Києві горіла адмінбудівля: загинуло двоє людей (фото)
    У Києві горіла адмінбудівля: загинуло двоє людей (фото)
    У Києві горіла адмінбудівля: загинуло двоє людей (фото)

    Внаслідок пожежі загинуло двоє людей, ще одного потерпілого вогнеборці врятували та передали працівникам швидкої допомоги.

    На місці події працювало 6 одиниць техніки, 25 чоловік особового складу та Штаб ГУ ДСНС України у Києві.

    Причина пожежі встановлюється правоохоронними органами.

    Теги: пожежа трагедія Київ ДСНС смерть рятувальники
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