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    У палаючій квартирі в Києві виявлено тіло чоловіка з ножовими пораненнями (фото)

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    До ліквідації пожежі було залучено 6 одиниць рятувальної техніки - У палаючій квартирі в Києві виявлено тіло чоловіка з ножовими пораненнями (фото)
    До ліквідації пожежі було залучено 6 одиниць рятувальної техніки
    Фото: ДСНС

    Причиною загибелі чоловіка та обставинами пожежі наразі займаються правоохоронні органи

    У неділю,3 січня, ввечері сталася пожежа у багатоповерхівці на проспекті Маяковського 1В у Деснянському районі столиці. Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби о 20:32, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    На місці вогнеборці встановили, що займання сталося у квартирі на 12 поверсі 24-поверхового житлового будинку.

    Під час розвідки вогнеборці виявили тіло чоловічої статі.

    О 20:55 пожежу було локалізовано та о 21:14 - ліквідовано.

    На місці було задіяно 6 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 25 чоловік особового складу.

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    У палаючій квартирі в Києві виявлено тіло чоловіка з ножовими пораненнями (фото)
    У палаючій квартирі в Києві виявлено тіло чоловіка з ножовими пораненнями (фото)
    У палаючій квартирі в Києві виявлено тіло чоловіка з ножовими пораненнями (фото)
    У палаючій квартирі в Києві виявлено тіло чоловіка з ножовими пораненнями (фото)
    У палаючій квартирі в Києві виявлено тіло чоловіка з ножовими пораненнями (фото)
    У палаючій квартирі в Києві виявлено тіло чоловіка з ножовими пораненнями (фото)
    У палаючій квартирі в Києві виявлено тіло чоловіка з ножовими пораненнями (фото)

    За попередньою інформацією, на тілі загиблого чоловіка були виявлені ножові поранення, тож причиною загибелі та обставинами пожежі наразі займаються правоохоронні органи.

    Під час ліквідації цієї пожежі вогнеборці черговий раз зіштовхнулися з проблемою запаркованого двору автівками. Рятувальникам, аби встановити автодрабину, довелося чекати, коли мешканці заберуть свої автомобілі, а правоохоронцям застосовувати евакуатор.

    Теги: пожежа Київ кримінал ДСНС вбивство рятувальники
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