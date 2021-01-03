У Чернівцях вибухнув газ у квартирі: є постраждалі

У Чернівцях вибухнув газ у квартирі

Займання могло статися через порушення правил пожежної безпеки під час монтажу та експлуатації електрообладнання

У Чернівцях стався вибух побутового газу та пожежа в одній із квартир у житловому будинку. Постраждав її 82-річний власник.

Про це повідомляє регіональне управління Нацполіції в неділю, 3 січня.

«Вранці на спецлінію поліції 102 надійшло повідомлення про вибух побутового газу у квартирі на четвертому поверсі одного з будинків по вулиці Поштовій у Чернівцях. Постраждалого із численними опіками медики госпіталізували в реанімаційне відділення лікарні», – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці з'ясували, що загоряння могло статися через порушення правил пожежної безпеки під час монтажу та експлуатації електрообладнання.

У результаті дії високої температури також стався спалах газоповітряної суміші. Вогонь частково пошкодив стіни та стелю приміщення, меблі і речі.

Слідчі внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією за статтею про порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки (ч.2 ст.270 КК України). Для остаточного встановлення причин пожежі правоохоронці призначено ряд експертиз.