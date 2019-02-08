Стали відомі подробиці п'яної ДТП, яку влаштував київський чиновник (фото, відео)



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BMW на великій швидкості влетів у Skoda Фото: Інформатор

В результаті зіткнення постраждала дівчина-поліцейська

У четвер, 7 лютого, на Південному мосту у Києві сталася ДТП за участю автомобілів Skoda Fabia, BMW, Nissan і поліцейського Prius.

Аварія трапилася близько 23:00. Про це повідомляє Інформатор.

За словами водія Skoda, він потрапив у невелику ДТП, зіткнувшись з автомобілем Nissan. На місце події прибув наряд поліції. Правоохоронці оформляли аварію, коли водій BMW на великій швидкості влетів у Skoda. Через це Fabia ударила Nissan, що стояв попереду, а той врізався в автомобіль патрульної поліції.

За даними поліції, водій BMW перебував у нетверезому стані.

В результаті зіткнення постраждала дівчина-поліцейська. Її госпіталізували із серйозною травмою ноги.

Зазначимо, що в салоні Skoda в дитячому автомобільному кріслі знаходилася дитина, а також дві жінки-пасажири. Одна з них отримала незначну травму в області ребер. Решта, на щастя, не постраждали.

На місці події працювали 3 наряди поліції і карета швидкої допомоги. Деталі аварії встановлюють правоохоронці.

Пізніше поліція встановила особу водія BMW. Ним виявився заступник голови районної Київської державної адміністрації.

Мер Києва Віталій Кличко в пятницю зранку звільнить заступника голови Голосіївської райдержадміністрації столиці Юрія Ткаченка, який влаштував п‘яну ДТП в столиці в четвер ввечері