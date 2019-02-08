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    Стали відомі подробиці п'яної ДТП, яку влаштував київський чиновник (фото, відео)

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    BMW на великій швидкості влетів у Skoda - Стали відомі подробиці п'яної ДТП, яку влаштував київський чиновник (фото, відео)
    BMW на великій швидкості влетів у Skoda
    Фото: Інформатор

    В результаті зіткнення постраждала дівчина-поліцейська

    У четвер, 7 лютого, на Південному мосту у Києві сталася ДТП за участю автомобілів Skoda Fabia, BMW, Nissan і поліцейського Prius.

    Аварія трапилася близько 23:00. Про це повідомляє Інформатор.

    За словами водія Skoda, він потрапив у невелику ДТП, зіткнувшись з автомобілем Nissan. На місце події прибув наряд поліції. Правоохоронці оформляли аварію, коли водій BMW на великій швидкості влетів у Skoda. Через це Fabia ударила Nissan, що стояв попереду, а той врізався в автомобіль патрульної поліції.

    За даними поліції, водій BMW перебував у нетверезому стані.

    В результаті зіткнення постраждала дівчина-поліцейська. Її госпіталізували із серйозною травмою ноги.

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    Стали відомі подробиці п'яної ДТП, яку влаштував київський чиновник (фото, відео)
    Стали відомі подробиці п'яної ДТП, яку влаштував київський чиновник (фото, відео)
    Стали відомі подробиці п'яної ДТП, яку влаштував київський чиновник (фото, відео)
    Стали відомі подробиці п'яної ДТП, яку влаштував київський чиновник (фото, відео)
    Стали відомі подробиці п'яної ДТП, яку влаштував київський чиновник (фото, відео)
    Стали відомі подробиці п'яної ДТП, яку влаштував київський чиновник (фото, відео)
    Стали відомі подробиці п'яної ДТП, яку влаштував київський чиновник (фото, відео)
    Стали відомі подробиці п'яної ДТП, яку влаштував київський чиновник (фото, відео)
    Стали відомі подробиці п'яної ДТП, яку влаштував київський чиновник (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Зазначимо, що в салоні Skoda в дитячому автомобільному кріслі знаходилася дитина, а також дві жінки-пасажири. Одна з них отримала незначну травму в області ребер. Решта, на щастя, не постраждали.

    На місці події працювали 3 наряди поліції і карета швидкої допомоги. Деталі аварії встановлюють правоохоронці.

    Пізніше поліція встановила особу водія BMW. Ним виявився заступник голови районної Київської державної адміністрації.

    Мер Києва Віталій Кличко в пятницю зранку звільнить заступника голови Голосіївської райдержадміністрації столиці Юрія Ткаченка, який влаштував п‘яну ДТП в столиці в четвер ввечері

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